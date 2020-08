Erdgas sagt Kohle den Kampf an. Fast ein Viertel der weltweit verbrauchten Primärenergie entfiel 2019 auf Gas. Diese Länder produzieren am meisten Erdgas

Erdgas schickt sich an, Kohle zu überholen. Die war 2019 mit einem Anteil von 27,0 Prozent am weltweiten Primärenergie-Mix zwar weiterhin der zweitwichtigste Energieträger hinter Mineralöl, wie es im Energie-Jahresbericht von BP heißt. Kohle verlor demnach aber erneut an Boden, während der Gasverbrauch weiter stieg. 24,2 Prozent der weltweit verbrauchten Energie entfielen laut dem britischen Mineralölkonzern 2019 auf Erdgas. Das sei ein neuer Rekord gewesen.

Der starke Zuwachs von 2018 (5,3 Prozent) flachte sich 2019 jedoch ab. BP verzeichnete in seiner Analyse „Statistical Review of World Energy 2020“ in dem Sektor ein Plus von zwei Prozent beim Verbrauch. Die Produktion von Erdgas erhöhte sich laut dem Bericht um 3,4 Prozent, vor allem dank eines Anstiegs beim Flüssigerdgas.

Die Zahlen haben für die Branche eine dunkle Seite. Der Produktionsüberschuss sorgte für einen enormen Preisverfall, ähnlich wie beim Erdöl. Erdgas verbilligte sich laut BP 2019 auf dem US-Markt um fast 20 Prozent. In Europa und Asien seien die Preise um über 40 Prozent abgestürzt, in Europa auf den niedrigsten Stand seit 2004.

Erdgas ist also ein Zukunftsmarkt mit vielen Fragezeichen. Dies sind die größten Erdgas-Nationen der Welt: