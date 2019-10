Der Zeitpunkt, um den Exit zu verkünden, hätte nicht ungünstiger sein können: Um zwei Uhr morgens am Tag der Deutschen Einheit verschickte das japanische Unternehmen Glory Ltd. eine Mitteilung. Betreff: „Announcement regarding the Acquisition of Cash Payment Solutions GmbH“.

Hinter den beiden vermutlich nur Insidern bekannten Namen steckt jedoch eine wichtige Nachricht für die deutsche Fintechszene: Der japanische Bargeldspezialist Glory übernimmt die Kontrolle beim Berliner Start-up Barzahlen.

Dem neuen Mehrheitseigner gehören nun 53 Prozent der Unternehmensanteile, den Rest halten die beiden Gründer Achim Bönsch und Sebastian Seifert sowie die Grenke Bank aus Baden-Baden.

Nach Informationen von Finance Forward, dem neuen Finanzportal von Capital und OMR, lag die Unternehmensbewertung für den Deal bei 42,5 Millionen Euro. Das heißt: Glory hat für die Anteile etwa 22 Millionen gezahlt. Weiter soll es laut Finanzkreisen sogenannte Earn-out-Vereinbarungen geben. So könnte der Wert der Firmenanteile der beiden Gründer noch einmal steigen, wenn das Unternehmen bestimmte Ziele erreicht. Barzahlen wollte sich zu dem Kaufpreis nicht äußern.

