Eigentlich lautet ein altes Gesetz der Kunst: Der wahre Ruhm ereilt Künstler erst nach ihrem Tod. Auch diesen Nachruhm dokumentiert der Kunstkompass – mit dem Olymp-Barometer, dem Ranking der verstorbenen Künstler. Berühmt und im Kunstkompass vertreten waren dessen Vertreter allerdings auch schon zu Lebzeiten: der 2010 verstorbene Maler Sigmar Polke etwa. Er war nicht nur einer der Erfinderischsten seiner Zunft, sondern auch ein überaus schlagfer-tiger Zeitgenosse. Als er 2001 erstmalig mit großem Punktevorsprung vor Gerhard Richter den Spitzenplatz im Kunstkompass eroberte, kommentierte er augenzwinkernd: „Ich wollte nie die Nummer eins werden, denn dann kann ich ja nicht mehr steigen.“

Seit seinem Tod 2010 behauptet Polke im Olymp den dritten Platz: hinter Andy Warhol und Joseph Beuys. Polke griff immer wieder zu neuen Materialien, Motiven und Techniken, um in seinen Werken den deutschen Wohlstandsbürger ironisch aufs Korn zu nehmen. Polke über Polke: „Ich war schon immer ein frecher Kerl!“

Platz Name Lebenszeit Nationalität Kunstform Gesamt Zuwachs 1 Andy Warhol 1928-1987 USA Pop-Art 166780 5650 2 Joseph Beuys 1921-1986 GER Skulptur, Aktionskunst 161770 5500 3 Sigmar Polke 1941-2010 GER Malerei 119310 3250 4 Louise Bourgeois 1911-2010 USA Skulptur, Installation 90120 2950 5 Martin Kippenberger 1953-1997 GER Malerei, Objekt 74480 2550 6 Sol LeWitt 1928-2007 USA Minimal-Art 72240 4600 7 Cy Twombly 1928-2011 USA Malerei, Objektkunst 68290 4100 8 Mike Kelley 1954-2012 USA Objektkunst, Kritische Kunst 66750 1050 9 Franz West 1947-2012 AUT Objektkunst 63600 1950 10 Roy Lichtenstein 1923-1997 USA Pop-Art 63240 1200 11 Robert Rauschenberg 1925-2008 USA Pop-Art 60560 4650 12 Yves Klein 1928-1962 FRA Nouveau Realisme 60400 2600 13 Nam June Paik 1932-2006 KOR Mediale Kunst 55800 1000 14 Marcel Broodthaers 1924-1976 BEL Objektkunst, Installation 51780 5800 15 Donald Judd 1928-1994 USA Minmal-Art 51720 1000 16 Dan Flavin 1933-1996 USA Minimal-Art 51360 2100 17 Jörg Immendorff 1945-2007 GER Malerei, Skulptur 48970 250 18 Dieter Roth 1930-1998 CHE Objektkunst, Installation 48700 1000 19 Ellsworth Kelly 1923-2015 USA Malerei 48410 1000 20 Günther Förg 1952-2013 GER Malerei, Skulptur 46530 650

Die Kompassmethode

Seit 1970 misst der Kunstkompass so objektiv wie möglich Ruhm und Rang zeitgenössischer Küntser weltweit. Verkaufspreise spielen bei der Bewertung von mittlerweile mehr als 30.000 Künstlern keine Rolle. Die Qualität von Kunst lässt sich zwar nicht messen, wohl aber ihre Resonanz in der internationalen Fachwelt. Beobachtet und mit Punkten bewertet werden die folgenden Kriterien: Einzelausstellungen in einem der über 300 renommierten internationalen Museen wie dem Guggenheim in New York; Teilnahme an einer von über 100 Gruppenausstellungen in Jahr wie der Biennale in Venedig, Rezensionen in renommierten Kunstmagazinen, Ankäufe durch namhafte Museen, Ehrungen mit Auszeichnungen wie dem Turner-Preis in London; und bei Skulpturen außerdem: Ausstellungen im Außenraum. Die Punkte werden seit 1970 jährlich addiert und bestimmen die Position der Künstler im Ranking. Zu den Stars von morgen werden die Künstler gekürt, die noch nicht zu den Top 100 gehören, aber im vergangenen Jahr die größten Punktzuwächse erzielten.