Das sind die größten Kapitalvernichter in Dax und MDax:

Telefonica Deutschland

Wenig Freude an ihrer Aktie hatten in den vergangenen fünf Jahren auch die Aktionäre von Telefonica Deutschland: Der Titel verlor in diesem Zeitraum 53,9 Prozent an Wert. 2020 betrug das Minus 12,7 Prozent. Insgesamt bedeutet das Platz 35 auf der Watchlist.