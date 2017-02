Trump zerhackt die Grundlagen des Welthandels

01. Feb 2017 , Holger Schmieding

Donald Trump macht Ernst. In seinen ersten Tagen im Amt hat er das geplante Handelsabkommen mit Japan und anderen wichtigen Anrainerstaaten des Pazifiks gestoppt sowie Kanada und Mexiko aufgefordert, das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA neu zu verhandeln. Auch wenn er seine Drohung, Einfuhren aus China mit einem Strafzoll zu belegen, nicht umgesetzt hat, so lassen seine Äußerungen gegenüber China wenig Gutes erwarten.

Jetzt hat auch noch der Chef von Trumps neuem National Trade Council, Peter Navarro, Deutschland vorgeworfen, den Euro absichtlich zu schwächen, um so seiner Industrie einen unfairen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Droht uns eine Serie von Handelskriegen, zu deren Opfern dann gerade auch Deutschland gehören könnte, das aufgrund seiner Ausfuhrstärke besonders auf den möglichst freien Zugang zum Weltmarkt angewiesen ist?

Die Vorwürfe gegenüber Deutschland sind schlicht unsinnig. Deutschland legt traditionell Wert auf einen starken Außenwert seiner Währung. Man kann über die geldpolitischen Falken der Bundesbank denken, was man will. Aber dass sie mit ihren Plädoyers für eine härtere Geldpolitik der unabhängigen Europäischen Zentralbank darauf abzielen, den Euro zu schwächen, ist nun wirklich absurd. Und die konservative Finanzpolitik von Herrn Schäuble zielt sicher nicht auf einen schwachen Euro. Die Äußerungen Navarros zeigen nur eines: von großer Sachkenntnis sind diese Sprüche aus der neuen Trump-Administration bisher kaum geprägt.

Auch deshalb müssen wir die Gefahren Ernst nehmen. Protektionismus richtet massive Schäden an. In den frühen 1930er Jahren hatte die verheerende Abschottungsspirale damals die Weltwirtschaftskrise verschärft und verlängert und somit zum Aufstieg Hitlers beigetragen. Die protektionistischen Töne, die Trump und manche Populisten in Europa heute anschlagen, klingen manchmal wie ein Echo jener Zeiten. Aber auch unter Trump wird vermutlich vieles nicht so heiß gegessen, wie es im Wahlkampf gekocht oder in den ersten Tagen seiner Amtszeit serviert wurde. Mancher Anklang an die frühen 1930er Jahre könnte sich letztlich eher als publikumswirksame Farce denn als echte Tragödie herausstellen.