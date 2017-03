Innovation-Overkill

08. Mär 2017 , von Martin Kaelble

Denn es gibt ja gute Gründe, warum das Thema so heiß ist. Der Digitalisierung kann keiner entkommen. Und im Mittelpunkt der Adaption steht – wie wir tausendfach gelernt haben – die Offenheit für Wandel und das Sprudeln neuer Ideen.

Bald dürfte wirklich jedes größere Unternehmen eine Digital-Konferenz veranstaltet oder ein Kreativ-Lab etabliert haben . Kein Zweifel: Der Innovations-Hype ist in vollem Gange. Genau genommen hat er seinen Peak längst erreicht. Und ich bin mir ziemlich sicher: viele Manager haben langsam die Nase voll von dem ganzen Alles-Neu-Machen-Gequatsche.

Kein Tag vergeht, an dem nicht eine Konferenz zum Thema Innovation in diesem Land stattfindet. Kein Tag, an dem man nicht irgendwo das Wort Disruption oder Digitalisierung liest. In einem Buzzword-Ranking würden die drei Wörter derzeit das Treppchen unter sich ausmachen.

Digitalisierung rüttelt an der bequemen Wirtschaftswelt

Das Problem: Bei Innovations-Konferenzen sprudelt leider meist nur der Champagner bei der After-Party. War man bei einer, kennt man sie alle. Das Buzzword-Bingo hat Unterhaltungswert, aber nur selten Nutzwert. Die Folge: Der Innovations-Overkill ist da.

Wir können ganz viele Bücher schreiben, Vorträge halten, lustige Kreativspiele spielen ... ja, und Kolumnen schreiben. Der durchschnittliche Deutsche liebt aber nun einmal nichts mehr als seine gewohnte Routine. Wenn es nach ihm geht, mögen bitte alle Dinge so bleiben wie sie sind.

Stuttgart 21 bringt hierzulande halt mehr Bürger auf die Straße als eine schwache Breitband-Infrastruktur.

Und nun rüttelt diese freche Digitalisierung unverschämterweise an der bequemen deutschen Wirtschaftswelt, die doch jahrelang so gut funktioniert hat. Früher mussten wir alle pünktlich, ordentlich, sparsam sein. Heute sollen wir nun vor allem eines sein: innovativ. Wir sollen ständig alles infrage stellen, anders machen, quer, neu und in die Zukunft denken.

Die unbequeme Wahrheit ist: Viele Menschen wollen das einfach nicht. Man ist hierzulande überragend in kleinen perfektionistischen Verbesserungen. Aber in radikalen Umwälzungen und Moonshot-Ideen? Ich fürchte, dafür fehlt vielen der Mut. Und da kann man dann noch so viel über das Thema philosophieren, bis es den Leuten zu den Ohren wieder rauskommt.