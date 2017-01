Erstes deutsches Fintech erreicht Massenmarkt

09. Jan 2017 , Heinz-Roger Dohms

Erstmals überhaupt scheint ein deutsches Geldanlage-Fintech den Durchbruch zum Massenmarkt zu schaffen. „Wir haben kurz vor Jahresfrist die Zwei-Milliarden-Euro-Marke geknackt“, sagte Tamaz Georgadze, Chef des 2013 gegründeten Start-ups Raisin, im Interview mit Capital. Die Berliner Firma ist spezialisiert auf die Vermittlung von Festgeldern – und besser bekannt unter ihrem Markennamen „Weltsparen.de“. Allein 2016 habe man neue Spareinlagen im Umfang von rund 1,2 Mrd. Euro transferiert, berichtete Georgadze. Insgesamt zähle Raisin inzwischen mehr als 60.000 Kunden.

Das Geschäftsmodell von Weltsparen basiert auf dem Transfer von Tages- und Festgeldern deutscher Sparer an Banken beispielsweise in Italien, Portugal, Bulgarien oder Polen. Hintergrund: Die dortigen Finanzinstitute bieten höhere Zinsen als Banken und Sparkassen hierzulande. So gibt es beispielweise bei der italienischen Banca Sistema für fünfjähriges Festgeld 2,7 Prozent – während Zinsjäger bei deutschen Banken für dieselbe Laufzeit allenfalls auf 1,1 bis 1,3 Prozent kommen.

Verbraucherschützer sehen Weltsparen allerdings kritisch. Denn bei vielen der mittlerweile 27 gelisteten Banken ist die Bonität nur schwer einschätzbar. Georgadze verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass die europäische Einlagensicherung bis 100.000 Euro auch für diese Banken gilt. Dagegen sagt Annabel Oelmann von der Verbraucherzentrale Bremen: „Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte eine Bank wählen, die der gesetzlichen deutschen Einlagensicherung unterliegt – beziehungsweise sogar einem Sicherungssystem angehört, das darüber noch hinausgeht.“