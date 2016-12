Bankenkrise: Was uns ein schlechter Deal lehrt

14. Dez 2016 , James Mackintosh

Wieder boomt heute das M&A-Geschäft mit Übernahmen und Fusionen. Aber haben die Investoren ihre Lektionen aus der Causa ABN gelernt? Die kurze Antwort lautet vermutlich: ja. Es wurden ausreichend Lehren gezogen, um eine ähnliche katastrophale Übernahme in nächster Zeit zu verhindern. Die längere Antwort aber ist ein dröhnendes „Nein“. Denn Investoren scheinen vollkommen unfähig, exzessive Risiken zu vermeiden, wenn die Zeiten verlockend gut sind. So wie sie es derzeit sind.

Der Deal dürfte als eine der schädlichsten Geschäftstransaktionen überhaupt in die Geschichte eingehen. Er führte dazu, dass der Staat die damals größte Bank der Welt, die Royal Bank of Scotland (RBS), retten musste, ebenso wie die größte belgische Bank Fortis und die holländische Bank SNS Reaal. Und nun bedroht sein Erbe auch noch die älteste Bank der Welt.

Der Niedergang der ältesten Bank der Welt, Italiens Banca Monte dei Paschi, hat viele Ursachen . Aber ihre Wurzeln hat die Krise in einem Mittagessen in einem schicken Genfer Hotel vor neun Jahren. Damals trafen sich im Four Seasons Hotel des Bergues drei europäische Spitzenbanker und schmiedeten einen Plan, um die niederländische Bank ABN Amro zu kaufen und zu zerlegen. Daraus wurde die größte Bankenübernahme in der Geschichte im Wert von 71 Mrd. Euro.

Nachdem das gelungen war, ließ die schlaue Santander Bank ihr erklärtes Ziel fallen, in Italien zu expandieren, und verschob die ABN-Tochter Banca Antonveneta für 9 Mrd. Euro zur Monte dei Paschi – noch bevor der Deal überhaupt abgewickelt war. Auch Santander sollte die Krise später hart treffen, aber dank dieses ausgesprochen lukrativen italienischen Manövers war das spanische Institut der einzige Beteiligte, der bei dem ABN-Deal nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Monte dei Paschi aber, die die Transaktion viel zu teuer bezahlt hatte, litt seitdem an einer zu geringen Kapitaldecke. Das machte es für sie noch schwieriger, die jahrelange Rezession in Italien zu überstehen.

Das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant in Genf war für die Chefs von RBS, Fortis und Santander ein angenehmer Ausgangspunkt, um den Kauf von ABN zu starten, aus dem eine wilde Übernahmeschlacht wurde. Die niederländische Bank war schwach und galt seit Jahren als offensichtlicher Übernahmekandidat. Ihr Geschäft erstreckte sich über die Sparten Privatkunden und Investmentbanking, und sie verfügte über ein komplexes Netz kleinerer Ableger in den Niederlanden, den USA, Großbritannien, Italien und Brasilien. Jeder der beteiligten Banker sah für sich attraktive Möglichkeiten, doch zunächst musste ABN aus einem bereits vereinbarten Deal mit Barclays herzausgezwungen werden.

Bankenübernahmen sind aus der Mode gekommen

Heute, rund acht Jahre seit Beginn einer der längsten Aufschwungsphasen der US-Wirtschaft, sind die Unternehmen wieder dabei, Schulden aufzutürmen und Übernahmen anzugehen. Aber die Wette läuft anders als in den Jahren 2000 oder 2007. Während der Dotcom-Blase waren Aktien weit überbewertet, deswegen wurden Übernahmen durch die Ausgabe neuer Aktien finanziert. Während der Kreditblase dann war die Nachfrage nach Krediten unendlich, also wurden Deals vor allem schuldenfinanziert.

Heute scheinen sowohl Anleihen als auch Aktien nach vielerlei Maßstäben teuer – und das Volumen der durch eine Mischung von Schulden und Aktien finanzierten Deals ist dem Institut Dealogic data zufolge in Dollar gerechnet so hoch wie nie zuvor. Allerdings waren Anleihen bislang noch teurer als Aktien, deswegen haben sich US-Firmen (anders als Banken) verschuldet, um Aktien zurückzukaufen. Wenn die Wirtschaft in einen Abschwung gerät, werden diejenigen, die sich am stärksten verschuldet habe, in die Schusslinie geraten.

Doch es gibt an dieser Stelle auch gute Nachrichten. Anders als 2007 sind Bankenübernahmen aus der Mode gekommen. In den USA hat ihre Zahl ein wenig angezogen, insgesamt jedoch wird es in diesem Jahr weltweit wohl weniger Offerten geben als in all den Jahren vor 1999. Das Gesamtvolumen dürfte mit geschätzt 117 Mrd. Dollar auf dem niedrigsten Niveau seit 2003 liegen.

Es kann schon sein, dass sich Konzerne davon mitreißen lassen, was sich ihnen an Möglichkeiten für Deals und Aktienrückkäufe eröffnet. Und einige werden dafür mit Sicherheit bezahlen, wenn die Wirtschaft schwächelt. Aber anders als Banken können die Unternehmen außerhalb des Finanzsektors kollabieren, ohne dass das die gesamte Volkswirtschaft bedroht.