Der Wunsch nach Projekten für den Drohneneinsatz ist da, doch in der Umsetzung scheint es zu stocken. Flynex-Chef Christian L. Caballero sieht das Problem vor allem in der Bürokratie. Wie es um sein Projekt „Medifly“ steht, erzählt er in „So techt Deutschland“

Drohnen bieten Potential und können vor allem in der Pandemie den kontaktlosen und schnellen Transport sicherstellen. Noch sind die bestehenden Pilot-Projekte aber übersichtlich. Viele Unternehmen für Drohnentechnologie sehen daher noch viel Spielraum für den Einsatz ihrer Technik, darunter auch Jörg Schamuhn. Der Leiter von Airial Robotics wünschte sich im Dezember im Podcast „So techt Deutschland“, dass Drohnen in Zukunft sinnvoller genutzt werden sollten. Eine Hürde auf dem Weg zu diesem Ziel ist oft der dafür nötige bürokratische Aufwand.

Das weiß auch Flynex-Chef Christian L. Caballo.„Wir merken manchmal, uns fehlt so ein bisschen der Schweizer Spirit“, kritisiert er. Seit 2019 arbeitet das Start-up für Drohnen-Software an dem Projekt „Medifly“. Das Ziel: Eine unbemannte Drohne vernetzt Krankenhäuser. Seit Ende 2020 befindet sich „Medifly“ in der zweiten Testphase und soll auf den regelmäßigen Betrieb getestet werden. Die dafür nötige Genehmigung gab es ungewohnt schnell. „Bei Medifly haben wir Glück gehabt“, so Caballero.

Zur besseren Orientierung sind die „Medifly“-Drohnen mit der Flynex-Software ausgestattet. Sie sorgt dafür, dass sich die Drohne unterwegs nicht verfliegt. Dafür sei die Bodeninfrastruktur enorm wichtig, erzählt Caballero. „Wir nutzen 180 verschiedene Quellen, um das Kartenmaterial anzureichern“, so der Gründer.

Wie sich Deutschland dabei im internationalen Vergleich auf dem Drohnen-Markt schlägt und was Caballero von dem viel kritisierten EU-Führerschein für Drohnen hält, erzählt er in der neuen Folge von „So techt Deutschland“.

