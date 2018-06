Die Start-up-Kultur genießt große Wertschätzung in der Wirtschaft. Aber ein Unternehmen in Deutschland zu gründen, ist immer noch zu kompliziert. Das sieht auch die Politik so. Daher hat sich das Bundeswirtschaftsministerium zusammen mit der KfW und dem operativen Partnern von Business Pilot daran gemacht, die „Gründerplattform“ zu entwickeln, die Gründer bei den ersten Schritten der Unternehmensgründung hilft. Wir sprachen mit dem Chef von Business Pilot Jan Evers.

Capital: Ist Deutschland ein unternehmerfreundliches Land?

Jan Evers: Ja, aber in Sachen Gründerförderung läuft es noch nicht rund in der Abstimmung. Viele Akteure wollen Gutes tun und bieten gute Angebote. Es gibt auch genügend Fördermittel. Das Problem ist die kleinstaatliche Organisation dieser Angebote. Auf jeder Ebene, wie Bund, Länder und Gemeinden, gibt es andere nicht aufeinander abgestimmte Angebote und es gelten andere Vergabeverfahren. Das hat natürlich gute Gründe, es schafft aber Unsicherheit und für die Gründerinnen und Gründer ist es schwierig, einen Überblick zu erhalten. Mit dem Internet besteht die großartige Chance alle Angebote einzusammeln, am Gründungsprozess entlang zu strukturieren und so Orientierung zu schaffen. Der Weg in die Existenzgründung ist in Deutschland noch recht old school. In anderen Ländern verläuft eine Gründung deutlich einfacher und über digitale Wege, die Zeit und Kosten sparen.

Worin sehen Sie denn die Gründe für die sinkenden Zahlen bei den Neugründungen seit der Jahrtausendwende? Lag das ausschließlich an der Finanzkrise?

Die Lage in den Angestelltenverhältnissen wurde in den vergangen fünf bis zehn Jahren immer besser. Da überlegt man sich als Arbeitnehmer natürlich zweimal, ob es nicht lohnender ist, ein solides, gut bezahltes Angestelltenverhältnis einzugehen, anstatt ein Unternehmen zu gründen. Ein anderer Grund ist soziologisch-gesellschaftlicher Natur. Wir Deutschen haben immer noch ein Unternehmerbild wie in den 50er-Jahren. Das Stereotyp ist ein Mann, der wahnsinnig hart arbeitet, der keine Zeit für die Familie zuhause hat und dazu noch ein großes Risiko auf sich nimmt. Dieses Bild ist längst nicht mehr typisch – es muss sich ändern. Denn Unternehmertum kann Spaß machen – Freiheit und Selbstbestimmung bringen. Noch nie wurde einem die Unternehmensgründung so leicht gemacht wie heute, nie waren die Chancen größer und Risiken kleiner. Die allgegenwärtige Skepsis gegenüber Gründung muss überwunden werden.

Wie könnte denn eine Verbesserung des Gründungsumfeldes in Deutschland aussehen?

Wir kümmern uns in Deutschland zu sehr um Fördermittel und die Finanzierung, die ja beim Gründungsprozess erst relativ weit hinten ansteht. Wir müssen viel progressiver agieren. Die Leute zur Gründung anregen. Nicht die Frage stellen: Bin ich ein Unternehmertyp? Sondern: Welcher Unternehmertyp bin ich? Ein Beispiel: Die Arbeitsagentur bietet den Leuten nur an, Unternehmer zu werden, wenn sie auf dem Arbeitsmarkt nicht zu vermitteln sind, und nicht etwa anders rum. Ein Angestelltenjob beim Großkonzern ist in Deutschland höher angesehen als die Selbstständigkeit. In Amerika ist beispielsweise das Gegenteil der Fall. Erst einmal müssen wir uns breiter in der Masse aufstellen, dann kommen die technischen Details.

Welchen Part könnte die neue Gründerplattform bei der Verbesserung des Unternehmerumfeldes spielen?

Das Novum ist die Bündelung der öffentlichen Beratungs- und Fördermittelangebote auf einer Plattform. Das gab es vorher nicht und ist meines Erachtens ein wesentlicher Bestandteil, um Gründungen zu erleichtern. Außerdem wird die Arbeit an den Ideen mehr in den Fokus gerückt. Aus den Ideen ein Geschäftsmodell zu machen und dann erst auf den Businessplan zu schauen, wird im Vordergrund stehen. Beim Businessplan ist die Plattform sehr fortschrittlich. Anstatt ihn auf Papier in irgendeiner Amtsstube abzugeben, läuft die Abwicklung bei uns digital und den Gründern werden basierend auf den Zahlen sogar passende Förderprogramme vorgeschlagen.