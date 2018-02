KANN: Elementarschadenversicherung

Verheerende Folgen können auch Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Lawinen oder Erdrutsche haben. Solche Schäden sind von der Wohngebäudeversicherung in der Regel ausgenommen. Immobilienbesitzer können sich jedoch mit einer Elementarschutzversicherung dagegen absichern. Weil solche Naturkatastrophen für die Versicherungen mit enormen Risiken verbunden sein können, prüfen sie vor Vertragsschluss in der Regel sehr detailliert den Standort der Immobilie. Wer etwa in der Nähe eines Flusses wohnt oder am Rand eines Berges, bekommt nur schwer eine Police, muss jedenfalls mit einer hohen Prämie rechnen. Liegt die eigene Immobilie weit entfernt von sogenannten Wohngefährdungszonen, sind die Policen meist etwas günstiger zu haben. Immobilienbesitzer sollten sich dann aber bewusst sein, dass sie jährlich Geld für einen Fall bezahlen, der mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht eintreten wird.