Die Immobilienpreise in deutschen Großstädten steigen immer weiter. Auch international ist der Preisanstieg hierzulande weit überdurchschnittlich. Gleich vier deutsche Städte gehören zu den Metropolen, wo die Preise am stärksten zulegten

Die Immobilienberater von Knight Frank messen in ihrem Global Residential Index den Anstieg der Immobilienpreise in 150 Großstädten weltweit. Um 4,5 Prozent zogen die Preise in diesen Städten 2017 im Vergleich zum Vorjahr an. 2016 lag dieser Wert laut Knight Frank noch bei etwa sieben Prozent. In den vier deutschen Städte, die erstmals ausgewertet wurden, zogen die Preise weit stärker an. Die gute Konjunktur, das Bevölkerungswachstum, die niedrige Arbeitslosigkeit und das Interesse ausländischer Investoren an deutschen Immobilien sei verantwortlich für den Preisanstieg.

In diesen Metropolen verteuerten sich Immobilien am stärksten: