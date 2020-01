Residenz am Dom – für Stadtliebhaber

Mitten in der Kölner Innenstadt und in unmittelbarer Nähe zum Kölner Dom finden Senioren betreutes Wohnen in bester Lage. Wer sich in der „Residenz am Dom“ einmieten will, muss allerdings genügend Kleingeld mitbringen. Die kleinste Wohnung mit rund 40 Quadratmetern kostet 1850 Euro im Monat. Dafür dürfen die Bewohner allerdings auch einiges erwarten: Jedes Zimmer hat einen Balkon, es gibt ein privates Schwimmbad, eine Sauna und ein Fitnessstudio plus Betreuung. Wer 354 Euro pro Monat mehr zahlt, bekommen zusätzlich jeden Mittag ein Drei-Gänge-Menü serviert. Vollpension kostet monatlich 711 Euro extra.