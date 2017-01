6 Dinge, die man von Start-ups lernen kann

25. Jan 2017 , von Martin Kaelble

Alle reden über Start-ups. Doch was heißt eigentlich Start-up? Was ist die Essenz des Erfolgs? Hier kommen sechs zentrale Merkmale, die man von Start-ups lernen kann.

#1 Das Produkt konstant hinterfragen

Eigentlich sollte man ja meinen, es sei selbstverständlich. Doch tatsächlich findet man in etablierten Unternehmen dieses Phänomen: Man macht Produkte so, weil man sie immer so gemacht hat. Man fragt sich nicht mehr ehrlich, was der Kunde eigentlich wirklich will. Oder eher: Was eine jüngere Generation vielleicht nicht mehr will - worauf sie auch verzichten kann.

Disruption bedeutet oft genug, dass etwas weggelassen wird, auf das der Kunde eigentlich verzichten kann - wenn man es ihm denn mal anbieten würde. Siehe Aldi, Ryanair oder Zalando.

Stattdessen gibt es die Microsoft-Falle. Wenn in einem großen Unternehmen ein Produkt besonders erfolgreich ist, erzeugt das eine automatische Tendenz zum Erhalt des Status quo. Denn Änderungen wären zunächst mit hohen Kosten und Risiken verbunden. Es entwickeln sich Kräfte im Unternehmen, die alles zur Erhaltung des bewährten Produkts tun.

Start-ups sind von Natur aus in einer völlig anderen Situation. Der Druck ist hoch, es ist stets wenig Zeit bis zur nächsten Finanzierungsrunde. Es zählt nur: Was will der Nutzer? Funktioniert das Produkt? Wenn nicht, ist man tot. Es gibt kein Polster. Es gibt nichts worauf man sich ausruhen kann. Das zwingt zu radikaler Ehrlichkeit und radikaler Ausrichtung darauf, was bei den Nutzern wirklich funktioniert und was nicht.

Das klingt so einfach. Doch schauen Sie sich mal in der Wirtschaftswelt um. Wie oft treffen Produkte offenbar nicht mehr genau die Nachfrage und Wünsche der Kunden? Und wie selten geht es ab, weil es einen Nerv trifft und erzeugt Wachstumsraten, wie sie Start-ups vorweisen können.