Das Ego im Manager trinkt Diesel

16. Aug 2017 , Von Torsten Osthus

In der aktuellen Situation hilft es nicht, sein Silo zu schützen. Es gilt hinzusehen, wie die verfahrene Situation verändert und daraus Positives abgeleitet werden kann. Damit sind wir dann auch beim Kern des Problems angelangt: Die Dieselaffäre bestimmt die Medien und bedeutet aus Sicht der Verbraucher ohne Frage einen kolossalen Vertrauensbruch. Für mich versagt das Management der Automobilkonzerne jedoch auf einem höheren Level: Anstatt ehrlich hinzusehen und Verantwortung zu übernehmen, reden mehrere Führungsspieler die Krise klein, um ihr eigenes Ego zu retten. Sie diskutieren über alte Antriebe oder neue Innovationen viel besser als beispielsweise über die Elektromobilität, obwohl der Markt sich längst entschieden hat. Und jeder diskutiert alleine und sucht seine Lösung. Dabei brauchen wir einen Ruck, der durch die ganze Industrie geht. Nur gemeinsam ist der Standort Deutschland für die Automobilindustrie noch in seiner Führungsrolle zu retten.

Tödlicher Rettungsring

Den Schaden dieser Situation tragen in erster Linie die Menschen in den betroffenen Unternehmen, die Kunden und inzwischen sogar der gesamte Wirtschaftsstandort Deutschland. Denn während die verantwortlichen Manager damit beschäftigt sind, sich zu rechtfertigen und alles Korrumpierte schönzureden, bleiben die eigentlichen Herausforderungen der Industrie, die sich in einem disruptiven Wandel befindet, auf der Strecke. Was bedeutet es für die Kunden, wenn ganze Autokonzerne dank Milliardenstrafen in den Ruin getrieben werden? Was haben die Endverbraucher davon, wenn die deutsche Schlüsselindustrie schlechthin wegbricht? Und wer leidet außerdem, wenn der Diesel-Imageschaden sich auf die deutsche Industrie insgesamt ausweitet?

Wer mir vor Jahren als Ingenieur gesagt hätte, dass bei mir zu Hause in Aachen mal Elektroautos produziert würden, den hätte ich wahrscheinlich zum Arzt geschickt. Aber keiner der etablierten Automobilhersteller wollte der Deutschen Post vor einigen Jahren zuhören, als sie den Streetscooter bauen wollte. Gelandet ist die Post bei einem Start-up in Aachen. Ein weiteres Start-up vor Ort tüftelt an einem Elektroauto für nur 16 000 Euro, das schon im kommenden Sommer über Aachens Straßen rollen soll. So viel Innovation – und doch ist hier weit und breit keiner der renommierten deutschen Automobiler zu sehen. International haben diese ohnehin schon längst ihr Image als Innovationsführer an Tesla verloren.

„Made in Germany“ war und ist die längste Zeit ein Gütesiegel ohnegleichen. Wenn dieses Image einen Kratzer erhält, dann sehe ich neben der Politik vor allem auch die Manager der Automobilhersteller in der Pflicht. Zu hoffen, dass sie ihren guten deutschen Qualitätsruf mit einem Dieselgipfel absichern und mit Software-Updates bewahren können, ist ein Irrglaube. Was sie jedoch sehr wohl in der Hand haben, ist ihr Umgang mit der Krise.