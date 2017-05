Bei Schwellenländern ist Ausdauer gefragt

29. Mai 2017 , Nadine Oberhuber

Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass das Geldanlegen am anderen Ende der Erde doch unberechenbarer ist als viele meinen, so lieferte die Börse ihn vergangene Woche: Da tickerte die Nachricht von der Regierungskrise in Brasilien um die Welt. Dort schwelt nun der größte Korruptionsskandal der Geschichte und es heißt, der Präsident sei in sie verwickelt. Er habe einer Schweigegeldzahlung zugestimmt, die vom Ölmulti Petrobas an einen inhaftierten Parteifreund gegangen sein soll. Daraufhin brachen die Aktienkurse jäh ein. Denn ein Präsident, der sich solchen Vorwürfen ausgesetzt sieht, wird es wohl schwer haben, die nötigen Reformen in seinem Land durchzusetzen. Deshalb der gigantische Rücksetzer, den aber nicht nur Brasilien spürte. Die Aktienkurse sämtlicher Schwellenländer knickten zwischenzeitlich ein.

Inzwischen erholten sich die Kurse in den meisten Ländern zwar wieder. Zumindest auf Wochensicht machte der Emerging Markets Index den Schwächeanfall fast wieder wett. Der brasilianische Index Bovespa aber blieb auf Tauchstation. Er hat gut 7000 Punkte innerhalb kürzester Zeit verloren, das sind gut zehn Prozent. Dann wurde der Handel gestoppt. Und die schlechten Nachrichten rund um den Präsidenten reißen seitdem nicht ab. Lassen sich die Vorwürfe mittels Tonbandmitschnitten belegen? Sagt der Kronzeuge vor Gericht gegen Präsident Michel Temer aus? Und wird der dann zurücktreten? Brasilien sieht sich mit einer mittleren Staatskrise konfrontiert – schon wieder. Denn es ist erst wenige Monate her, dass Präsidentin Dilma Rousseff per Amtsenthebungsverfahren aus dem Dienst gejagt wurde. Sie war ebenfalls in den Strudel aus Abhörattacken, Korruption und den Politfilz ihres Landes geraten. Ihre Absetzung trieb politische Schockwellen durch ganz Südamerika.