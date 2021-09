Volkswagen

Die Volkswagen AG hat laut ihrem Geschäftsbericht 2020 zuletzt 38,2 Mio. Euro an Gesamtbezügen an die Mitglieder ihres Vorstands überwiesen. 7,9 Mio. Euro gingen demnach an CEO Herbert Diess. Das waren fast 2 Mio. Euro weniger als 2019. Diess war wider Erwarten nicht der Spitzenverdiener im Vorstand der Volkswagen AG. Der Titel ging an Markus Duesmann, seit 1. April 2020 Vorsitzender des Vorstands der Audi AG. Er erhielt Gesamtbezüge in Höhe von 10,2 Mio. Euro. 7,3 Millionen davon waren jedoch Kompensation für erloschene Ansprüche infolge eines Arbeitgeberwechsels.