Die Geschichte von SAP in Bildern

1977 zog SAP vom Gründungssitz in Weinheim an den heutigen Standort im Industriegebiet von Walldorf um. Zum ersten Mal wurden Kunden außerhalb Deutschlands gewonnen. Den Anfang machte Österreich, 1978 folgten Firmen in Frankreich. 1979 nahm SAP den ersten eigenen Server in Betrieb. Im selben Jahr kam SAP R/2 auf den Markt. Das modulare Standardsoftware-Paket setzte Maßstäbe. Es erlaubte Firmen, ihre Ressourcen wie Finanzen, Personal oder Material zu planen. Das „R“ steht für „Realtime“ (Echtzeit).