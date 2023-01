von Nico Schnurr Als Erbe hat Yannick Haan keine Geldsorgen mehr. Er fragt sich: Ist das richtig? Im aktuellen Erbrecht sieht er eine Gefahr für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Haan fordert ein Erbe für alle

Herr Haan, Ihr Buch soll ein Aufruf sein, offen übers Erben zu sprechen. Fangen wir doch direkt damit an. Wie viel haben Sie geerbt?

Kein Firmenimperium, auch keine Fantasiesumme in Millionenhöhe. Aber so viel, dass ich mir zwei Wohnungen in Berlin kaufen konnte. In einer wohne ich, die andere vermiete ich.