von Jens Mühling und Bernd Ziesemer China war auf dem Weg zur Supermacht. Doch mit scharfer Isolation und schrillem Nationalismus würgt Präsident Xi den Fortschritt ab. Das Land fällt gefährlich zurück

Als China in diesem Jahr den „Tag der Jugend“ beging, erinnerte das Parteiblatt „Renmin Ribao“ an eine Episode aus den jungen Jahren Xi Jinpings. Ein Wegbegleiter durfte nacherzählen, was Chinas Staats- und Parteichef ihm einst über sein Leben in den Zeiten der Kulturrevolution anvertraut hatte, als man den jungen Xi mit seinen Eltern in die tiefste Provinz verbannt hatte, wo sie durch harte körperliche Arbeit ihre Verbundenheit mit dem Volk unter Beweis stellen sollten.