von Katja Michel Seit 54 Jahren leitet Wolfgang Grupp den Textilhersteller Trigema. Ein Unternehmen, das es so eigentlich nicht mehr geben dürfte. Geführt von einem Chef, den man nur lieben oder hassen kann. Oder beides

Staub wirbelt auf im Industriegebiet von Altshausen, der Hubschrauber mit der Aufschrift „Hallo Fans“ setzt vor der Trigema-Tankstelle auf. „So“, sagt Wolfgang Grupp im Helikopter, es klingt wie: endlich. Dabei hat der Flug nur eine Viertelstunde gedauert. Eben, in der Luft, hat Grupp in seinem weißen Ledersessel keine Sekunde still gesessen. Es war laut und Grupp schlecht zu verstehen. Er hat trotzdem immer weitergeredet. Nun strafft sich der schmale Körper. Grupp klettert behände hinaus in den Wind der sich noch drehenden Rotoren, streicht mit der Hand eine verwehte Haarsträhne glatt, richtet seine Krawatte und tritt auf den warmen Asphalt. Im hellgelben Sakko mit Einstecktuch, an den Füßen elegante Lederslipper ohne Socken.