von Oanh Ha Nachdem der Westen zahlreiche russische Oligarchen sanktioniert hat, haben diese ihre Yachten in Bewegung gesetzt. Wie viele Boote unterwegs waren und welche Entfernungen sie zurückgelegt haben, das zeigen neue Daten

Bevor die 325-Mio.-Dollar-Yacht Amadea im Südpazifik in ein juristisches Gerangel verwickelt wurde, befand sich das Luxusschiff, das nach Angaben der US-Regierung dem Milliardär Suleiman Kerimov gehört, auf einer 18-tägigen Reise von der Karibik nach Fidschi, die wahrscheinlich eine Treibstoffrechnung von mehr als 500.000 Dollar zur Folge hatte.

Offenbar war die Superyacht gerade auf dem Weg zum russischen Hafen Wladiwostok, als die Behörden in Fidschi sie auf Ersuchen von US-Behörden beschlagnahmten. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar hat in Washington und bei seinen Verbündeten eine Reihe von Finanzsanktionen ausgelöst, mit denen Hunderte von Oligarchen und Wirtschaftsmagnaten bestraft werden sollen, die Präsident Wladimir Putin nahestehen. Verschiedene Regierungen haben es auf die Villen, Flugzeuge und Sportboote der Mogule abgesehen und mehr als ein Dutzend Multimillionen-Dollar-Megayachten beschlagnahmt.

Das hat dazu geführt, dass Luxusschiffe über die Weltmeere zu Orten fahren, an denen die Wahrscheinlichkeit, dass Sanktionen verhängt oder durchgesetzt werden, geringer ist. In Zusammenarbeit mit dem Analyseunternehmen Spire Global, das Nanosatelliten zur Datenerfassung einsetzt, hat Bloomberg die längsten Fahrten von Yachten mit Verbindungen zu russischen Tycoons auf Sanktionslisten verfolgt.

Viel Bewegung bei russischen Superyachten

Seit dem Einmarsch in die Ukraine hat die Amadea die längste Reise unternommen, und mindestens fünf weitere Superyachten haben auf ihrem Weg zu Zielen, die als sicher vor Beschlagnahmungen gelten, darunter die Türkei und Russland, Fahrten von rund 5.000 Seemeilen zurückgelegt.

„In den letzten Monaten haben wir gesehen, dass die Yachten sanktionierter russischer Oligarchen an Orte gereist sind, an denen sie in der Vergangenheit nicht waren, und mehr Meilen zurückgelegt haben als normalerweise“, sagte Simão Oliveira, ein Web- und Anwendungsentwickler bei Spire, der den Yacht-Tracker entwickelt hat.

Alles in allem hat die Amadea seit dem 24. Februar 8.358 Seemeilen zurückgelegt und damit fast die Hälfte der Gesamtmeilen, die sie im vergangenen Jahr zurückgelegt hat, so die Analyse von Spire.

Hubschrauberlandeplatz und Hummerbecken

Die Amadea, die über einen Hubschrauberlandeplatz, einen mosaikgefliesten Pool und ein Hummerbecken verfügt, lag seit etwa Weihnachten vor der Karibikinsel Sint Maarten vor Anker und befand sich auch noch dort, als Russland seinen bewaffneten Konflikt in der Ukraine begann.

Am 12. März setzte sich die Yacht in Richtung Westen in Bewegung und durchquerte schließlich den Panamakanal, wie aus den von Bloomberg ausgewerteten Schiffsverfolgungsdaten hervorgeht. Von dort aus fuhr sie in nordwestlicher Richtung nach Mexiko, wo sie am 24. März im Hafen von Manzanillo an der Westküste des Landes eintraf. Dort ankerte es weniger als 24 Stunden lang – so kurz, dass es sich wahrscheinlich um einen Tankstopp handelte, sagte Sam Tucker, Leiter der Abteilung Superyachten beim Seedatenanbieter VesselsValue.

Die 348 Fuß lange Amadea nahm dann mit einer Reisegeschwindigkeit von 13 Meilen pro Stunde Kurs auf Fidschi und lief am 12. April in den Hafen von Lautoka ein, offenbar ohne die erforderlichen Genehmigungen. Fidschi erwirkte eine Woche später eine gerichtliche Verfügung, um das Schiff am Auslaufen zu hindern, nachdem es ein Rechtshilfeersuchen der USA erhalten hatte.

Der Oberste Gerichtshof von Fidschi gab diese Woche grünes Licht für die Beschlagnahmung der Amadea durch die amerikanischen und lokalen Behörden. Der Anwalt des eingetragenen Schiffseigentümers „Millemarin“ hat eine Aussetzung des Beschlusses beantragt und erklärt, das Schiff gehöre einem anderen russischen Tycoon – nicht etwa dem Goldmilliardär Kerimov, wie die US-Regierung behauptet. Kerimov, der etwa 15,8 Milliarden US-Dollar schwer ist, wurde im März von Großbritannien und der Europäischen Union wegen seiner Verbindungen zu Putin mit Sanktionen belegt. Im Jahr 2018 stand er bereits auf der Sanktionsliste der USA.

Sichere Häfen? Fehlanzeige

„Diese Yachten scheinen nach komfortablen Gerichtsbarkeiten zu suchen, in denen sie sich verstecken können: Seychellen, Malediven, Dubai, Fidschi – in der Erwartung, dass sie weit genug von der Reichweite der Sanktionen entfernt sind“, sagte Ian Ralby, Geschäftsführer von I.R. Consilium, einer Beratungsfirma für maritime Sicherheit. „In einigen Fällen stellen sie nach ihrer Ankunft fest, dass sie sich in der Annahme geirrt haben, diese Länder würden eine russische Yacht unbehelligt lassen. Sie stellen fest, dass es wirklich keinen bequemen sicheren Hafen für sie gibt.“

Die Suche der Amadea nach sicheren Ufern war eine teure Angelegenheit. Das unter der Flagge der Cayman-Inseln fahrende Schiff kann mit einem vollen Tank etwa 10.000 Seemeilen zurücklegen – genug für die rasante Reise von der Karibik nach Fidschi, sagte Denis Suka, ein als Yacht Mogul bekannter Yachting-Influencer, der Schiffe für Kunden chartert und verkauft. Die Yacht kann 392.000 Liter Treibstoff aufnehmen, und ein voller Tank würde den russischen Eigner bei den derzeitigen Dieselpreisen in Europa etwa 530.000 Dollar kosten, so Suka.

Doch es gibt neben der Amadea auch noch weitere Yachten, die ähnlich viele Kilometer machten, wie die Auswertung zeigt:

Clio

Clio, eine 65-Millionen-Dollar-Yacht des russischen Aluminium-Milliardärs Oleg Deripaska, der aufgrund seiner Verbindungen zu Putin ebenfalls auf der Sanktionsliste steht, legte seit dem Einmarsch in der Ukraine mit insgesamt 7.374 Seemeilen die zweitmeisten Meilen zurück. Die 239-Fuß-Yacht befand sich auf den Malediven im Indischen Ozean, als die Untersuchungen über Deripaska und andere Oligarchen, die dem russischen Präsidenten nahestehen, nach dem Ausbruch des Krieges an Fahrt gewannen.

Die 73 Meter lange Motoryacht CLIO (früher: Queen K) wurde 2004 von der Bremer Werft Lüssen Yacht ausgeliefert. Sie befindet sich im Besitz des russischen Oligarchen Oleg Deripaska. © IMAGO/Peter Seyffert

Deripaska, gegen den die USA seit 2018 Sanktionen verhängt haben, steht an der Spitze eines Industriekonglomerats, zu dem auch ein wichtiger Lieferant von Militärausrüstung für Russland gehört. Die EU sanktionierte ihn im April am selben Tag, an dem sie Putins erwachsene Töchter ins Visier nahm.

Clio, das 18 Personen Platz bietet und über einen eigenen Aufzug verfügt, war seit dem 20. März quasi ununterbrochen unterwegs. Sie war auf dem Weg nach Dubai, bevor sie nach Süden abbog, auf die Malediven zurückkehrte und dann eine 3.000 Meilen lange Reise durch den Suezkanal in Richtung Nordwesten antrat. Zuletzt wurde das Schiff im Schwarzen Meer vor Istanbul gesehen, wo einige russische Häfen in Reichweite lagen, bevor sein automatisches Identifikationssystem am 18. April seine Position nicht mehr übermittelte.

Die Clio hat 250.000 Liter Treibstoff an Bord. Ein voller Tank würde fast 340.000 US-Dollar kosten.

Nord

Die 465 Fuß lange Nord – ein schwimmender Palast im Wert von 500 Mio. US-Dollar mit zwei Hubschrauberlandeplätzen, einem Kino und 20 Luxuskabinen – ist Berichten zufolge im Besitz des sanktionierten russischen Stahlmilliardärs Alexey Mordashov. Das Schiff hat in diesem Zeitraum etwa 6.701 Seemeilen zurückgelegt – hauptsächlich auf dem Weg zurück in den russischen Hafen Wladiwostok im März.

Das Schiff war über den Winter auf den Malediven und den Seychellen. Am 12. März verließ es die Seychellen und fuhr in Richtung Sri Lanka – allerdings machte es vor der Ankunft eine ungewöhnliche 90-Grad-Linkskurve. „Vielleicht war dies eine Entscheidung in letzter Minute, um Proviant oder Ersatzteile zu holen“, sagte Tucker von VesselsValue. Die Yacht kam am 11. April in Wladiwostok an, wo sie immer noch ankert und ihren Standort übermittelt.

Die rund 500 Mio. Dollar teure „Nord“ gehört offenbar Alexey Mordashow © IMAGO/SNA

Das Schiff hat 345.000 Liter Treibstoff an Bord, und ein voller Tank für die Russlandreise würde laut Suka etwa 465.000 US-Dollar kosten.

