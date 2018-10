Die Idee entstand durch die Putzfrau. Vor über 20 Jahren lehrte der Wirtschaftsprofessor Paul Romer an der University of Chicago, seine damalige Ehefrau arbeitete als Chirurgin. Weil da mit zwei Kindern nicht viel Zeit blieb, stellte er eine hispanische Haushaltshilfe ein, die in einem der Sozialbauten der Stadt lebte.

Wenn Romer den Lohn auszahlte, versteckte die Frau das Geld stets in den Socken, denn sie fürchtete, auf dem Heimweg ausgeraubt zu werden. Eine Schande, dachte der Professor. Wie kann man die Sicherheit der Mutter von zwei Kindern verbessern? Und überhaupt:

Wie hilft man weltweit den Milliarden Menschen, die trotz Arbeit am Existenzminimum leben?

Der Wirtschaftstheoretiker Romer grübelte über die Einführung und Einhaltung von Regeln. Keine leichte Sache, selbst in Chicago, das für Korruption und Mafia bekannt ist. Viel einfacher wäre es, in einer neuen Stadt für Gesetz und Ordnung zu sorgen. Die Putzfrau könnte dorthin auswandern, um sich eine bessere Zukunft aufzubauen.

Am besten pflanzt man die neue Metropole gleich in ihr Heimatland, um Immigrationswege zu verkürzen. Und führt amerikanisches oder europäisches Recht ein. Müsste das nicht, wie in der einstigen Kronkolonie Hongkong, zu überdurchschnittlichem Wachstum führen? Romers Idee war geboren: Charter Cities.

„Ich möchte die Welt verbessern“ Paul Romer

Es ist eine bahnbrechende Idee. So radikal, dass man sie mit einem Achselzucken abtun könnte – wenn sie nicht von einem Ökonomen käme, der mit seinen Arbeiten über Wachstum und Technologien als ein Kandidat für den Wirtschaftsnobelpreis gilt.

Romer glaubt inzwischen so sehr an das Konzept, dass er 2008 seine Professur an der Stanford University in Kalifornien aufgab und die gemeinnützige Stiftung Charter Cities gründete. Seitdem reist er um den Globus, um Regierungen von der Idee zu überzeugen. „Ich möchte die Welt verbessern“, sagt Romer, der in den nächsten Wochen nach China, Jamaika und Bangladesch jettet. „Der Unterschied zwischen revolutionär und verrückt ist nicht groß“, sagt William Easterly, renommierter Entwicklungsökonom an der New York University.

„Romer balanciert mit seiner Idee genau auf dieser Grenzlinie.“ Kritik hagelt es nur so. Charter Cities seien eine versteckte Form des Neokolonialismus und undurchführbar, heißt es.

Gescheiterte Anläufe wie in Südafrika oder Mauritius zeigten, dass Sonderzonen keine Selbstläufer sind.

Auch sei keineswegs klar, ob zum Beispiel Hongkongs Erfolg wirklich auf der Einführung des britischen Rechts beruhe – oder vielmehr geografischen und kulturellen Besonderheiten zu verdanken sei.