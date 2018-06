Frankfurt

#5 Frankfurt am Main - Die Bankenmetropole ist Deutschlands Stadt mit der höchsten Fluktuation zwischen Arbeitswoche und Wochenende. In der Stadt am Main hat sich neben den Banken mit der Lufthansa die größte deutsche Fluggesellschaft niedergelassen. Auch die Deutsche Bahn hat eine große Niederlassung in der Metropole. BIP relativ zum deutschen Durchschnitt im Jahr 2014: 275.17