Im Jahr 2012 hat die dänische Zentralbank erstmals negative nominale Leitzinsen eingeführt. 2014 folgte Schweden diesem Beispiel, 2015 die Schweiz und der Euroraum, 2016 schließlich Japan.

Aus einer theoretischen Perspektive sollte eine Zinssenkung von zwei Prozent auf ein Prozent sich eigentlich nicht wesentlich von einer Zinssenkung von null Prozent auf minus ein Prozent unterscheiden. So formulierte 2013 Charles Bean, damals Chefvolkswirt der Bank of England: „Es ist nichts Besonderes daran, [mit den Leitzinsen] in den negativen Bereich zu gehen“. Seine Ratio: Ein solcher Schritt macht für Geschäftsbanken das Halten von Einlagen bei der Zentralbank unattraktiv. Entsprechend würden sie versuchen, in andere Anlagen auszuweichen, und am Ende das gesamte Renditespektrum von Anlagen reduzieren. Genau analog zum Mechanismus, der bei normalen Zinssenkungen greift.

An den Beispielen Dänemark, Schweden, Schweiz und Japan zeigt sich dagegen ein interessanter Befund aus der Praxis: Bis zu einem Leitzins von null Prozent folgen sowohl die Zinsen für Einlagen bei Geschäftsbanken als auch die Kreditzinsen nicht mehr ihn ihrer üblich trägen Weise dem Leitzins. Vielmehr bleiben die Einlagenzinsen bei null, die Kreditzinsen im positiven Bereich stehen.

Negative Leitzinsen stoßen insofern an Grenzen, als Bürger auf Bargeldhortung ausweichen können, sobald sie auf Giraleinlagen höhere Zinsen zahlen müssen als Gebühren für die Lagerung in einem Schließfach anfallen.

Im Euroraum ist die Erfahrung seit Einführung negativer Leitzinsen etwas heterogener. Im Aggregat sind Einlagen- und Kreditzinsen weiter gefallen, während etwa für Deutschland die gleiche Erfahrung wie für die Schweiz gilt: Die Zinsen für die Kunden ändern sich kaum noch, wenn die Zentralbank in den negativen Bereich geht. Hierfür gibt es potenziell zwei Erklärungen: Einmal hat die EZB nicht nur negative Zinsen für die Einlagen von den Geschäftsbanken bei der Zentralbank eingeführt, sondern auch über die sogenannten Targeted Longer Term Refinancing Operations (TLTROs) eine Kreditsubvention. Zum anderen weisen etwa die deutschen Banken sehr hohe Einlage- und sehr geringe Ausleihungen bei der Zentralbank aus, während es im spanischen Bankensystem umgekehrt ist.

Die negative Einlageverzinsung könnte also durchaus den Effekt haben, innerhalb des Euroraums einen Ausgleich zwischen den heterogenen nationalen Bankensystemen über den Interbankenmarkt herbeizuführen, der dann auch auf den Kreditmarkt wirkt. Der gesamtwirtschaftlich positive Effekt ergibt sich dann in diesem Fall durch eine Wachstumsunterstützung in der Peripherie des Euroraums, selbst wenn sie in Deutschland ins Leere läuft.

Als Fazit lässt sich festhalten, dass negative nominale Leitzinsen sich tatsächlich von positiven nominalen Leitzinsen unterscheiden – zumindest was den traditionellen Bankkanal angeht. Die Verzinsung im klassischen Einlagen- und Kreditgeschäft folgt offensichtlich nicht ohne Weiteres dem Leitzins in den negativen Bereich, womit dann auch ein traditioneller Wirkungskanal der Geldpolitik außer Kraft gesetzt ist.

Nominal null scheint tatsächlich eine harte Grenze zu sein, an der die Theorie nicht mehr funktioniert.

