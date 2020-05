EU-Wettbewerbskommissarin Marghrete Vestager hat Verständnis für die Kritik an der europäischen Krisenpolitik. Jetzt will sie verlorenes Ansehen zurückgewinnen: durch einen Wiederaufbauplan und die Rettung der Urlaubssaison

Frau Vestager, in der Corona-Pandemie haben EU-Staaten Grenzen zu ihren Nachbarn dichtgemacht und teils den Verkauf von medizinischer Schutzausrüstung an andere Mitgliedsländer verboten. Nordeuropäer streiten mit Südeuropäern über Finanzhilfen. Hat die EU in dieser Krise versagt?

MARGHRETE VESTAGER: Es war herzzerreißend zu sehen, wie am Anfang der Krise Grenzen geschlossen und Exportverbote verhängt wurden. Die Bilder von den 20, 30, 40 Kilometer langen Lkw-Staus an den Grenzen mitten in Europa haben Frust und Schmerz ausgelöst, gerade bei den Menschen, die diese Güter dringend benötigten. Meine Kollegen und ich haben uns dann dafür eingesetzt, dass an den Grenzen freie Spuren für Lkw eingerichtet werden, damit die Güter ohne Verspätung durchkommen. Wir haben darauf hingewirkt, dass die Staaten Exporte von Schutzausrüstung innerhalb der EU wieder zulassen. Jetzt organisieren wir den gemeinsamen EU-Ankauf von Ausrüstung.

Wie erklären Sie sich diese nationale Abschottung?

Es ist ein menschlicher Reflex. Wenn eine Gefahr kommt, ziehen die meisten von uns sich erst einmal zurück in ihr eigenes Heim. Und so haben auch die Regierungen der Nationalstaaten reagiert. Das war bei der Finanzkrise vor einigen Jahren übrigens ähnlich. Allerdings hat es damals viel länger als diesmal gedauert, bis die Europäer zusammengekommen sind. Jetzt hat die Eurogruppe schon nach wenigen Wochen Finanz­hilfen für die besonders hart getroffenen Staaten beschlossen. Wir sind zweifellos schlecht in diese Krise gestartet, aber dann haben wir aufgeholt.

Viele sehen das anders. In Italien erklärten 70 Prozent in einer Umfrage, sie hätten kein Zutrauen mehr zur EU.

Ich verstehe das völlig. Wenn Sie in der Not Hilfe brauchen und die anderen nicht auf Ihren Schrei reagieren, sind Sie erst einmal frustriert, dann traurig und schließlich wütend. Die Menschen mussten mit ansehen, dass ihren Ärzten und Pflegern in den Krankenhäusern die Masken und die Schutzkleidung fehlen. Unsere Maßnahmen sind sehr abstrakt: Millionen und Milliarden aus einem Eurogruppen-Treffen, Aufbau von Schutzausrüstungsbeständen in einem anderen Land. Wir müssen den Menschen nun konkret zeigen, dass wir ihnen helfen.

Wie zum Beispiel?

Wir arbeiten im Bereich Tourismus gerade stark daran, wie man Teile der Sommersaison und die Herbstsaison noch retten kann. Da haben wir Europäer gemeinsame Interessen: Zum einen wollen die Menschen Urlaub machen und sich auf die Erholung von der Krise freuen, zum anderen brauchen viele Anbieter die Einnahmen. In einigen Mitgliedsstaaten macht der Tourismus 15 bis 20 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus. Wir müssen als Europäer zusammenarbeiten und Wege finden, damit wir sicher Urlaub machen können, auch wenn es noch keine Impfung oder Heilmittel gibt.

Europas Wirtschaft soll mit massiver Staatshilfe jetzt neu starten, aber die Wirtschaftslage in den einzelnen Mitgliedsländern weicht stark vonei­nander ab. Wie wollen Sie verhindern, dass die Ungleichgewichte innerhalb Europas noch größer werden?

Die Unterschiede sind gigantisch. Deutschland will etwa dreimal so viel Geld ausgeben wie jedes andere Mitgliedsland. In dieser Krise ist es legitim, die Wirtschaft zu unterstützen. Und wenn Deutschland viel macht, können auch andere Staaten davon profitieren. Aber: Ein Übermaß von Staatshilfe werden wir als EU-Kommission nicht zulassen. Der Staat darf nicht überkompensieren, er darf Unternehmen kein Geld geben, das sie nicht brauchen. Daher ist ein paneuropäischer Wiederaufbauplan so wichtig.

Die EU hat nur ein kleines Budget. Glauben Sie, Sie können die nationalen Regierungen überzeugen, Ihnen Milliarden für Ihren paneuropäischen Wiederaufbauplan zu geben?

Das weiß ich nicht. Aber es ist den Versuch wert. Die Mitgliedsstaaten haben uns explizit den Auftrag gegeben, diesen Wiederaufbauplan zu erarbeiten. Unsere jüngsten Zahlen zeigen, wie stark diese Krise die Wirtschaft in sämtlichen Ländern trifft. Aber der EU-Binnenmarkt ist der größte gemeinsame Wirtschaftsraum der Welt. Wenn sich die Staaten in Europa zusammen von dieser Krise erholen, dann wird der Aufschwung schneller kommen – und er wird stärker sein.

