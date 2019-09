Youtube: Episode eins

Faszinierend waren die Einblicke nicht gerade, die Mitbegründer Jawed Karim in „Me At the Zoo“ da teilte. Das 18 Sekunden lange Video besitzt dennoch nahezu historische Bedeutung. Es war am 23. April 2005 der erste Beitrag, der auf Youtube hochgeladen wurde. Der Clip wurde bislang mehr als 74 Millionen Mal aufgerufen. Er ist das einzige Video in Karims Kanal, trotzdem hat der Youtube-Gründungsvater knapp 600.000 Abonnenten.