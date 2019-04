Der Showdown kommt nachts auf Twitter. Am 20. Oktober 2018 um 22.41 Uhr postet Siemens-CEO Joe Kaeser aus Bagdad ein Foto. Es zeigt ihn mit Qasim al-Fahdawi, dem damaligen Elektrizitätsminister des Irak. Vor goldenen Vorhängen schütteln die Männer einander die Hand, sie lächeln und halten Dokumentenmappen, auf denen das Staatswappen prangt. „Ein großartiger Meilenstein für den neuen Irak“, schreibt Kaeser. „Jedes Zuhause“ im Land solle künftig mit Strom versorgt werden.

A great milestone for the New #Iraq, as we signed landmark MoU with @IraqiGovt to explore implementing our roadmap. It’s about #electricity in every home, jobs, #healthcare, skills development & more. Our commitment to the Iraqi people has never wavered. #PowerOfAPromise pic.twitter.com/iSicBBCxWr

