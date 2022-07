von Julian Lee und Alaric Nightingale Russland hat immer größere Schwierigkeiten, sein Öl auf dem Weltmarkt abzusetzen. Das zeigen Daten, die der Wirtschaftsdienst Bloomberg regelmäßig erhebt. Finanziell zwingt das den Kreml aber noch nicht in die Knie

Eine weitere Woche, und ein weiteres Indiz dafür, dass Russland Schwierigkeiten hat, sein Öl zu verkaufen. Die Lieferungen des Landes an die Ölabnehmer sind seit Mitte Juni fünf Wochen in Folge um 480.000 Barrel pro Tag oder 13 Prozent zurückgegangen. Händler und Investoren beobachten die russischen Rohöllieferungen sehr genau, da deren Entwicklung für den globalen Ölmarkt und dessen Entwicklung von zentraler Bedeutung ist. Die Liefermengen sind auch ausschlaggebend dafür, wie viel Geld in die Kassen des Kremls fließt, mit dem der Krieg in der Ukraine finanziert wird.

Nach der Invasion zogen sich viele europäische Unternehmen aus dem Geschäft mit Russland zurück, und Asien – insbesondere China und Indien – füllte die entstandene Lücke. Es gibt jedoch erste Anzeichen dafür, dass der Appetit der beiden Länder nachlässt: Die Lieferungen nach China und Indien sind gegenüber ihrem Höchststand nach der Invasion um 15 Prozent bis knapp 40 Prozent zurückgegangen, wie aus den von Bloomberg für diesen Artikel ausgewerteten Schiffsbewegungsdaten hervorgeht. Das endgültige Ausmaß des Rückgangs wird davon abhängen, wo die fast vier Millionen Barrel Rohöl entladen werden, die sich auf Tankern befinden, deren endgültiger Bestimmungsort noch nicht bekannt ist.

Es ist noch ein weiter Weg, bis ein Rückgang der Lieferungen die Kriegskasse des Kremls so stark trifft, dass Präsident Wladimir Putin seine Invasion in der Ukraine überdenken muss. Steigende Rohölpreise führten zu einer Zunahme der Einnahmen aus russischen Exportzölle in diesem Monat, wodurch der Rückgang der Liefermengen teilweise kompensiert wurde. Während die Verschiffungen in der Woche bis zum 22. Juli auf den niedrigsten Stand seit der Woche bis zum 25. März zurückgingen, waren die Exporteinnahmen die niedrigsten seit vier Wochen.

Rohölausfuhren nach Bestimmungsort:

Asien

Die asiatischen Länder, allen voran China und Indien, nehmen immer noch mehr als die Hälfte des aus Russland verschifften Rohöls ab, vor der Invasion war es nur etwa ein Drittel. Die Lieferungen nach Asien machen seit Anfang Juni zwischen 55 und 56 Prozent der gesamten russischen Exporte auf dem Seeweg aus. 810.000 Barrel pro Tag wurden in den letzten vier Wochen durchschnittlich nach China geliefert, während es in den vier Wochen bis zum 15. Juli noch 862.000 Barrel pro Tag waren. Die Lieferungen nach Indien beliefen sich auf 739.000 Barrel pro Tag, verglichen mit revidierten 757.000 Barrel pro Tag. Diese Zahlen könnten noch steigen, sobald die Bestimmungsorte für Rohöl auf Tankern bekannt werden, deren endgültige Bestimmungsorte noch nicht bekannt sind.

Die Verschiffungen in andere asiatische Länder als China und Indien sind fast völlig zum Erliegen gekommen, und nur wenige Transporte gehen von pazifischen Terminals nach Japan und Südkorea. Ein zweiter Tanker gibt als Bestimmungsort Colombo in Sri Lanka an, nachdem die Nissos Delos ihre Ladung dort im Mai entladen hat. Die Aframax Zhen I soll am 12. August eintreffen.

Ausgehend von den derzeitigen Bestimmungsorten war der durchschnittliche Durchsatz von russischem Rohöl nach Asien in den vier Wochen bis zum 22. Juli mit 1,75 Millionen Barrel pro Tag der niedrigste Wert seit 16 Wochen. Dies wird auch dann der Fall sein, wenn alle Rohöltanker, deren Bestimmungsort noch nicht feststeht, in den kommenden Wochen asiatische Häfen anlaufen.

Europa

Die aus Russland nach Nordeuropa verschifften Mengen steigen weiter an. Das meiste davon wird in Tanks in Rotterdam in den Niederlanden gelagert, kleinere Mengen gehen nach Polen und Finnland. In den vier Wochen bis zum 22. Juli wurden im Durchschnitt etwa 490.000 Barrel pro Tag verschifft, der höchste Wert seit zwölf Wochen (siehe nachstehende Abbildung).

Der Vier-Wochen-Durchschnitt der Verschiffungen von russischem Rohöl in den Mittelmeerraum, der nach der Invasion in der Ukraine in die Höhe geschnellt war, ist seit Mitte Juni rückläufig. Bis zum 22. Juli sanken sie auf den niedrigsten Stand seit 14 Wochen, was auf einen Rückgang der für türkische Häfen bestimmten Mengen zurückzuführen ist (siehe nachstehendes Schaubild).

Die kombinierten Lieferungen nach Bulgarien und Rumänien sind seit Mitte Juni im gleitenden Vier-Wochen-Durchschnitt um 45 Prozent zurückgegangen und beliefen sich in den vier Wochen bis zum 22. Juli auf durchschnittlich rund 208.000 Barrel pro Tag (siehe nachstehende Abbildung). Die Ausfuhren nach Bulgarien sind gegenüber ihrem Höchststand im Juni zurückgegangen, während die Transporte nach Rumänien im letzten Vierwochenzeitraum weniger als die Hälfte ihres jüngsten Höchststandes erreichten.

Lieferungen nach Ausfuhrort

In den sieben Tagen bis zum 22. Juli sanken die gesamten Öllieferungen aus russischen Häfen gegenüber der Vorwoche um 250.000 Barrel pro Tag oder acht Prozent auf 3,19 Millionen Barrel pro Tag.

Ein Anstieg der Verschiffungen aus der Arktis wurde durch Rückgänge in den anderen drei Exportregionen ausgeglichen, so dass die russischen Seeverschiffungen auf Wochenbasis den niedrigsten Stand seit der Woche zum 25. März erreichten.

Exporteinnahmen

Die Einnahmen Moskaus aus Ausfuhrzöllen sanken in der Woche bis zum 22. Juli um 13 Mio. Dollar oder 8 Prozent auf 155 Mio. Dollar gegenüber 168 Mio. Dollar in der Woche bis zum 15. Juli, wie Bloomberg errechnet hat. Durch diesen Rückgang sanken die wöchentlichen Zolleinnahmen auf den niedrigsten Stand seit vier Wochen.

Für Rohöllieferungen im Juli erhält der Kreml 55,20 Dollar pro Tonne (etwa 7,53 Dollar pro Barrel), gegenüber 44,80 Dollar pro Tonne (6,11 Dollar pro Barrel) im Juni. Dies ist der höchste von der russischen Regierung erhobene Zollsatz seit April und spiegelt den Anstieg der Preise für die Sorte Ural zwischen Mitte Mai und Mitte Juni im Vergleich zum Vormonat wider. Im August werden die Zölle jedoch leicht sinken, und zwar auf 53 Dollar pro Tonne (etwa 7,23 Dollar pro Barrel).

