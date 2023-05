Buy now pay later

von Laura Eßlinger Der Bezahldienst Klarna steht wegen roter Zahlen und umstrittener Bezahloptionen in der Kritik. Auf der Finance-Forward-Konferenz erklärte CEO Sebastian Siemiatkowski, man nehme Finanzbildung ernst und setze deshalb auch auf Stars wie Paris Hilton

Der CEO des schwedischen Zahlungsdienstleisters Klarna hat die Kritik an der umstrittenen Bezahlmethode „Buy now, pay later“ zurückgewiesen. „Es ist besser als eine Kreditkarte“, sagte Sebastian Siemiatkowski auf der Finance-Forward-Konferenz in Hamburg.

Bei Klarna belaufe sich der durchschnittliche Kredit von Kunden auf 100 Dollar, wohingegen Kreditkartenkunden im Schnitt 600 Dollar auf Pump finanzierten. Das Fintech war zuletzt wegen der Bezahl-Option in die Kritik geraten, weil sich einige Nutzerinnen und Nutzern damit teils hoch verschuldeten.

Verspätungszinsen seien problematisch, gab Siemiatkowski zu. Erst kürzlich hatte Klarna deshalb in Großbritannien eine Kappungsgrenze für Gebühren bei Zahlungsverzug eingeführt. In Deutschland erließ Klarna 2021 einmalig Kundinnen und Kunden die Mahngebühr. Siemiatkowski kündigte an, dass Kunden bald wählen können sollen zwischen dem direkten Bezahlen (Debit) oder dem Kreditkauf (Credit). Details nannte er nicht.

Paris Hilton soll bei Finanzbildung helfen

Man wolle künftig Kunden helfen, ihr Konto bei Klarna nicht zu überziehen. Siemiatkowski verwies auf „Budgeting Tools“, mit denen Nutzerinnen der Klarna-App bereits heute persönliche Budgetpläne erstellen können. Nichtsdestotrotz werde es auch im Angebot Änderungen geben, um Kunden zu schützen: „Wir werden in Zukunft auch bestimmte Kredite nicht mehr anbieten“, so der Klarna-CEO. „Wir lernen, optimieren und versuchen uns zu verbessern.“

Zur Finanzbildung der Nutzerinnen und Nutzer sollen weiterhin bekannte Stars beitragen. Anfang Februar hatte Klarna eine Kampagne mit der Hotelerbin Paris Hilton angekündigt. „Wir haben eine Banking-Industrie, in der es um Vertrauen geht“, so Siemiatkowski. Diese Industrie denke, „dass man Vertrauen am besten durch einen mittelalten, weißen Mann“ in einem schicken Büro vermittele. „Das glauben wir nicht. Wenn wir die Hilfe von Paris Hilton und Snoop Dogg in Anspruch nehmen, um Leute über Finanzen aufzuklären, ist das viel wirkungsvoller als ein schnöder Mann im Anzug in einem Büro.“

Klarna steht wegen fehlender Profitabilität seit geraumer Zeit unter Druck. Das Unternehmen war viele Jahre rentabel, setzte dann aber auf Wachstum um jeden Preis und schrieb Verluste. Diesen Sommer, also irgendwann zwischen Juni und September, wolle man wieder schwarze Zahlen schreiben, sagte Siemiatkowski. Erreichen werde man das „ironischerweise“ auch durch die Entlassungen vom vergangenen Jahr.

Ende Mai 2022 teilte Siemiatkowski seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einer umstrittenen Videobotschaft mit, dass rund zehn Prozent der weltweiten Belegschaft und damit 700 Beschäftigte entlassen werden. Der Klarna-CEO teilte auch eine Liste auf seinem LinkedIn-Profil, auf der einige der entlassenen Mitarbeitenden aufgeführt waren.

In Deutschland nutzen laut dem Klarna-CEO 80 Prozent der Erwachsenen mindestens einmal im Jahr den Bezahldienst. „Es hat lange gebraucht, bis wir das Geschäft in Deutschland zum Laufen gebracht haben.“ Erst im April brachte das Fintech eine neue App auf den hiesigen Markt, die einen Preisvergleich für Produkte erstellt und Portalen wie Idealo und Check24 Konkurrenz machen will.