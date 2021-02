Jan Marsalek unterhielt enge Verbindungen nach Russland und bewunderte Präsident Putin. Telegram-Protokolle liefern Einblicke in die Welt des flüchtigen Ex-Wirecard-Vorstands – in der auch US-Geheimdienstkreise eine Rolle spielten

Es war der 1. Januar 2020, als die Wirecard-Mitarbeiterin Doris Bäcker* ihrem Kollegen Jan Marsalek zum 20-jährigen Betriebsjubiläum gratulierte. Und sie fügte hinzu: „Putin hat heute übrigens auch seinen 20. Jahrestag an der Macht.“

Das muss ihrem Kollegen, damals Vorstandsmitglied des heute bankrotten Zahlungsdienstleisters, gefallen haben. Mit wie viel Sympathie der langjährige Chief Operating Officer von Wirecard selbst auf den russischen Machthaber Wladimir Putin blickte, zeigen jetzt Protokolle von Telegram-Chats, die der „Stern“ und Capital auswerten konnten. Marsalek hatte sich in den Textnachrichten in den Jahren 2019 und 2020 mit einer engen Mitarbeiterin namens Doris Bäcker (Name geändert) ausgetauscht, oft Dutzende Mal am Tag. Die Textnachrichten und weitere interne Unterlagen geben auch neue Einblicke in die Geheimdienstverbindungen von Marsalek. Aber vor allem bestätigen sie, wie sehr er den russischen Präsidenten bewunderte.

An einem Tag Anfang Februar 2020 – externe Prüfer der Firma KPMG durchkämmten da bereits das undurchsichtige Zahlenwerk von Wirecard – sah Bäcker sich und Marsalek jedenfalls „gemeinsam recht nah am Abgrund“. Deshalb, so schrieb sie an den Kollegen, habe sie „grad keinen Nerv“, mit ihm Grundsatzdiskussionen zu führen. Und sie schrieb: „Nochmal für‘s Protokoll – ich nehme es nicht persönlich, wenn Du mir Trump oder Putin schickst. Ich weiss, Du findest die gut. Ich weiss, dass Du weisst, dass ich die nicht gut finde – aber das gerne mal vergisst.“

Auch für Donald Trump – einen lebensgroßen Pappaufsteller des damaligen US-Präsidenten hatte Marsalek in sein Firmenbüro gestellt – empfand der heute 40 Jahre alte Österreicher Sympathie. Aber Putin sei sein „Favorit“, bestätigte er Bäcker.

Kein Wunder, dass auch andere Mitarbeiter Marsaleks Vorliebe für Putin kannten und ihn mit dem russischen Machthaber verglichen. Eine russische Partnerfirma von Wirecard arbeitete an einem gemeinsamen Projekt mit dem dortigen staatlichen Rüstungskonzern Rostec. Deshalb drängte Marsalek, den Russen eine rasche Antwort zu schicken: „Unsere Freunde fragen nach dem Status bzw Timeline“, schrieb er in einer Mail im April 2015: „Sie müssen an Putin reporten :).“ Der Kollege schrieb zurück: „An Putin reporten? Vollkommen harmlos, ich muss an einen Herren Marsalek reporten!“

Der war bei Wirecard nicht der einzige im Haus, der Kontakte nach Russland pflegte. Wie Marsalek war auch Konzernchef Markus Braun zumindest zeitweise Mitglied der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft (ÖRFG) – noch im Jahr 2014 für einen Jahresbeitrag von 10 000 Euro sogar als „Senator“. Über die ÖRFG war Marsalek am 29. und 30. Mai 2017 in Moskau zu gleich zwei Abendessen nacheinander mit dem damaligen österreichischen Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) eingeladen. Braun ist wie sein früherer Vorstandskollege Marsalek ebenfalls Österreicher. Er sitzt heute in Haft, weist aber alle Vorwürfe betreffend Wirecard zurück.

Termine mit US-Botschafter

Seit Marsalek am 19. Juni 2020 mit einer Privatmaschine in Minsk in Belarus landete, wird sein Aufenthaltsort in Putins Reich vermutet. Die Chat-Protokolle und weitere Unterlagen zeigen, dass der Manager aber auch die Nähe von US-Geheimdienstlern suchte – zumindest solchen, die Trump oder dessen Republikanischer Partei nahestanden. Noch Mitte Februar 2020 hatte er angeblich eine Verabredung zum Kaffee mit dem von Trump ernannten damaligen US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell.

So schrieb er es jedenfalls an Bäcker. Wenige Tage später ernannte Trump Grenell zum kommissarischen Chef aller US-Geheimdienste. Jetzt erzählte Marsalek Bäcker erneut, er habe einen Termin bei Grenell. Die hatte bereits einige Tage zuvor die „Geheimdienst-Kontakte“ des Kollegen herausgestellt, die nach der Beförderung von Grenell ja „noch besser“ seien und ihnen sicher aus der Patsche helfen würden.

* Name von der Redaktion geändert