Anfang 1907 kommen in einem schlichten Backsteinbau an der Piquette Avenue in Detroit regelmäßig ein paar Männer zusammen. Ihre Geheimtreffen finden in einem Raum statt, in dem eine Tafel und ein Zeichenbrett stehen, später kommen eine Fräsmaschine, ein Bohrer und eine Drehbank hinzu. Die Männer tüfteln, probieren aus, verwerfen, zeichnen Modelle an die Tafel, wischen sie wieder weg, testen Materialien, Metalle, Legierungen.

Angetrieben werden sie von einem schlanken, drahtigen Ingenieur, der am liebsten etwas am Rand sitzt, in einem Schaukelstuhl. Von dort aus bläut er den Männer immer wieder dieselbe Devise ein: Alles muss effizienter und einfacher werden – und vor allem billiger.

Das Produkt, an dem hier gewerkelt wird, steigt wenige Jahre später zu einem der erfolgreichsten Automodelle aller Zeiten auf – und der Mann im Schaukelstuhl zu einem der einflussreichsten Unternehmer der Wirtschaftsgeschichte. Einer der umstrittensten ist er auch – fanatisch verehrt von den einen, verhasst bei anderen. Sein Name: Henry Ford.

Der Gründer der Ford Motor Company, die bereits 1903 in Detroit aus der Taufe gehoben wurde, war ein detailversessener Ingenieur, das Urbild des „Car Guy“, Vorbild für Generationen von Autobauern – eine Jahrhundertgestalt, die schon zu Lebzeiten in Filme und Romane einging: Charlie Chaplin karikierte die von Ford vorangetriebene Massenproduktion in „Moderne Zeiten“, und in Aldous Huxleys Zukunftsdystopie „Schöne neue Welt“ werden die Jahre „nach Ford“ gezählt.

Mit einem außergewöhnlichen Gespür für die Bedürfnisse der Massen prägte Ford wie kaum ein anderer die Entwicklung der westlichen Konsumgesellschaft. Sein „Model T“, das 1907 in jenem Raum in Detroit entstand, wurde über 16 Millionen Mal hergestellt und blieb jahrzehntelang das meistverkaufte Modell überhaupt.

„Er baute eine Industrie auf, die das Land veränderte, in dem wir leben“, schrieb das US-Wirtschaftsmagazin „Fortune“, das Ford 1999 zum „Unternehmer des Jahrhunderts“ kürte: „Er war der Erste, der einen Massenmarkt geschaffen hat, aber auch die Mittel hatte, ihn zu bedienen. Einen größeren Unternehmer hat es nicht gegeben.“

Doch das Genie hatte auch eine dunkle Seite. Ford konnte ein Despot und unerbittlicher Moralprediger sein, der seinen Arbeitern diktieren wollte, wie sie zu leben hatten. Gravierender noch: Er agitierte gegen Juden, ließ sich von den Nazis hofieren und führte politische Kam­pa­gnen mit oft wirren Ansichten. „Letzten Endes stand er für die Chancen wie auch für die Probleme der demokratischen Kultur Amerikas“, schreibt Steven Watts in seiner Ford-Biografie „The People’s Tycoon“. Ford war ein Ausnahmeunternehmer, in jeder Hinsicht.

Auf dem Bauernhof

Die Geschichte dieses kontroversen Giganten der Industriegeschichte beginnt nicht in einer Werkstatt oder einer Fabrik. Sie beginnt dort, wo Mitte des 19. Jahrhunderts noch die meisten Geschichten anfangen: auf einem Bauernhof. Ford, 1863 geboren, wächst auf einer Farm in Michigan auf, als ältestes von fünf Kindern. Ein echter Bauernjunge aber, das zeigt sich bald, ist er nicht. Er mag keine Pferde und kann auch mit dem Alltag auf dem Hof wenig anfangen. Wie Ford selbst später in seiner Autobiografie „My Life and Work“ einräumen wird, ist er kein Freund harter körperlicher Arbeit. Unter den Nachbarn gilt er sogar eher als faul. „Henry wollte alles mit möglichst wenig Aufwand an Zeit und Energie erledigen“, sagte seine Schwester Margaret über ihn. „Er hat seine Brüder und Freunde immer dazu gebracht, für ihn zu arbeiten.“

Ford interessiert sich für alles, was Arbeit effizienter macht, damit sie rascher abgehakt werden kann. Mechanik fasziniert ihn: Er repariert Uhren, nimmt alles auseinander, was auf dem Hof an Technik zu finden ist. Mit 16 macht sich der Bauernjunge auf ins nahe Detroit und beginnt eine Ausbildung in einem kleinen Metallverarbeitungsbetrieb. Eisen- und Blecharmaturen, Fräsen, Bohrer: Das wird nun Fords Welt.