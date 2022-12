von Benedikt Becker Endlich beginnt der erste Prozess rund um die Wirecard-Pleite. Zuvor hat bereits ein Untersuchungsausschuss die wichtigsten Fragen untersucht. Dass die Aufklärung zum Erfolg wurde, hat mit einem besonderen Trio zu tun

Was haben ein Bundestagsabgeordneter der Linken, der Grünen und der FDP gemeinsam? Vielleicht könnte so ein schlechter Politikerwitz beginnen. Im Fall von Fabio De Masi (Linke), Danyal Bayaz (Grüne) und Florian Toncar (FDP) ist die Antwort einfach, wenn auch nicht besonders amüsant: Alle drei haben ein ehrliches Interesse an der Aufklärung des Wirecard-Skandals.

Und sie haben sich dafür, unterschiedlichen politischen Überzeugungen zum Trotz, als Team zusammengetan. Eine fraktionsübergreifende Dreierkette, die schnell den Spitznamen "Boygroup" verpasst bekam.