von Monika Dunkel Das Gewerkschaftsunternehmen Neue Heimat versprach Wohnungen für alle. John Siegfried Mehnert verteidigte die Idee lange – bis sein Misstrauen gegenüber den Bossen zu groß wurde

Als John Siegfried Mehnert vor ein paar Jahren an den Ort zurückkehrte, wo sein Leben aus der Bahn geworfen worden war, fühlte er sich seltsam fremd. Nichts erinnerte mehr an früher: leichte Stühle, weiße Wände und helle Strahler, wo damals dunkelrote Ledersessel und holzvertäfelte Wände Gediegenheit verströmen sollten. Eine Agentur vermietet heute den früheren Sitzungssaal in der Zentrale des niedergegangenen Neue-Heimat-Konzerns für Veranstaltungen. Wo in den 70er-Jahren die Gewerkschaftsbosse ihre Geschäfte ausheckten, loungt nun die Gründer- und Partyszene.