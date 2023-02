von Marina Zapf Das einst stolze Elektronikkonglomerat Toshiba ist ein Sanierungsfall – nach jahrelangen Skandalen und gescheiterten Umbauten. Wie konnte es soweit kommen?

„Essence of Toshiba“ hieß eine der letzten großen Werbekampagnen des Technologiekonzerns, um die globale Markenidentität zu stärken – und um zu zeigen, dass die japanische Ikone noch für mehr steht als die Summe ihrer Einzelteile. Es war im Jahr 2015, einem Krisenjahr für Toshiba, das aber erst den Beginn einer achtjährigen Misere markieren sollte: den Abstieg des einst stolzen Elektronikriesen aus Japan zu einem dahinsiechenden Übernahmekandidaten, bei dem – so sieht es derzeit aus – wohl in der größten Übernahme in der Geschichte des Landes ausländische Investoren japanischen Eigentümern weichen werden.