von Giuseppe Di Grazia und Martin Schlak Ihr Corona-Impfstoff machte die Biontech-Gründer Özlem Türeci und Uğur Şahin weltbekannt. Sie haben bis heute kein Auto und keinen Fernseher – aber Pläne, die erneut Millionen Menschen das Leben retten könnten

Mit ihrem Impfstoff veränderten die Mediziner Özlem Türeci und Uğur Şahin den Lauf der Pandemie – und gleichzeitig ihr eigenes Leben. Heute sind sie weltberühmt und mehrfache Milliardäre. Zum Start des siebenteiligen Stern-Podcasts „Eine neue Medizin – die Biontech-Story“ empfangen die beiden in Şahins Büro in der Mainzer Zentrale des Unternehmens zum Interview. Vor Beginn des Gesprächs erzählen sie von ihrem Kennenlernen vor 30 Jahren an der Universitätsklinik in Homburg. Şahin erinnert sich noch an das erste Date des Paars in Saarbrücken: Es endete im McDonald’s, weil sie den letzten Zug nach Hause verpasst hatten. Ein Auto hatten die beiden schon damals nicht. Sonst aber ist einiges anders geworden.