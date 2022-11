von Horst von Buttlar Putins Energielieferungen waren Teil der deutschen Lösung zur Klimakrise. Nun sind sie Teil des Problems. Wie kommen wir da heraus?

An dem Tag, als die ersten Bomben auf Kiew fielen, saß eine Frau in ihrer Wohnung und schrieb an den letzten Sätzen einer großen Warnung. Es war Svitlana Krakovska, Leiterin der ukrainischen Delegation für den Weltklimarat (IPCC). Sie war eine von Hunderten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die am sechsten Bericht über die globale Erwärmung arbeiteten. Doch Krakovska musste sich in jenen Tagen zunächst mehr um das eigene Überleben und das ihrer vier Kinder kümmern als um das des Planeten – sie zogen in den Luftschutzbunker.