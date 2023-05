von Mareike Enghusen Israel demonstriert gegen die geplante Justizreform der neuen Regierung. Ein Motor dabei: die vielen Techunternehmer. Ihr Protest könnte das Land dauerhaft verändern

„Kein Hightech ohne Demokratie“, steht auf den Schildern der Demonstranten. Es ist ein sonniger Frühlingstag, und zwischen den Hunderten Männern und Frauen mit ihren Plakaten steht Erez Schachar auf einer Kreuzung im Zentrum Tel Avivs. „Demokratie! Demokratie!“, brüllt einige Meter weiter jemand in ein Megafon. Normalerweise würde der 60-jährige Schachar zu dieser Tageszeit im klimatisierten Büro seiner Wagniskapitalfirma Qumra Capital sitzen. Doch in diesen Wochen, da ganz Israel über eine Justizreform streitet, ist wenig normal. Schachar hält die Pläne der Regierung für eine ernste Bedrohung, so wie viele andere. Dagegen demonstriert er nun, hier, in der prallen Mittagssonne.