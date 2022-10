Ilya Flaks chartert spontan einen Privatjet und ist Gründer des Coworking Space New Zeon in Baku

von Willem Marx Immer mehr Unternehmer, Softwareingenieure, Bänker, Wissenschaftler und Designer verlassen Russland. Die Nachbarländer Aserbaidschan, Kasachstan und Georgien sind für sie ein beliebtes Ziel, doch die Reise dorthin ist oftmals beschwerlich. Nach der Bekanntgabe der Mobilmachung haben hundert Russen ihr Land sogar auf einer spektakulären Flucht im Privatjet verlassen, ihre Motive dafür sind vielschichtig, unser Autor hat sie in Baku und Tiflis besucht

Als Präsident Wladimir Putin die Mobilmachung von 300 000 neuen Soldaten für seinen Krieg in der Ukraine bekannt gab, machten sich Tausende von Männern im wehrfähigen Alter in ganz Russland auf zu den Grenzen. Sie haben keine Lust auf einen Kampf, an den sie nicht glauben. In der Folge explodierten innerhalb weniger Tage die Preise für Flüge in Russlands Nachbarländer.

Ilja Flaks war schon kurz nach Beginn des Krieges im letzten Winter in die aserbaidschanische Hauptstadt Baku gezogen. Seitdem erhielt er zunehmend verzweifelte Anrufe von Freunden und Bekannten, die aus Russland ausreisen wollten. Warum nicht, dachte er sich, ein Flugzeug chartern und ein Geschäftstreffen in Baku erfinden, an dem die flüchtenden Passagiere angeblich teilnehmen würden?

An jenem Freitag rief er bei einem örtlichen Luftfahrtunternehmen an, das ihm prompt einen Airbus A319 anbot. Den Airbus hatte einst die aserbaidschanische Regierung genutzt und er war mit Business-Class-Sitzen für 55 Passagiere, cremefarbenen Ledersofas und polierten Mahagoni-Couchtischen ausgestattet. Die beiden kamen ins Geschäft, der Eigentümer verlangte jedoch einen Vorschuss von mehr als 100.000 Dollar.

Den Samstag und Sonntag verbrachte er damit, das Geld aufzutreiben: ein Darlehen von der Schwester seines Geschäftspartners, eine Vorauszahlung von einem Kontakt in Baku für acht potenziellen Passagiere und – vor allem – seine eigenen Ersparnisse aus dem Verkauf seines hochklassigen Mercedes-AMG-Sportwagens. Flaks Frau war schockiert über den plötzlichen Verlust ihrer Ersparnisse, er aber ließ sich nicht beirren. „Wir haben überhaupt nicht ans Geld gedacht“, sagt er. „Wir wollten helfen“.

Zweimal bekam der Besitzer des Jets an diesem hektischen Wochenende kalte Füße, er äußerte Bedenken über die kurze Frist und die schleppende Zahlung. Zweimal überzeugte Flaks ihn davon, dass er den Betrag bald haben würde. Am Montagmorgen gegen 9 Uhr, nur fünf Tage nach Putins Ankündigung, schickte Flaks einen Mitarbeiter mit einem Stapel von 100-Dollar-Scheinen zu den Büros des Unternehmens in der Nähe des Flughafens.

Während Flaks das Geld einsammelte, verbreitete er die Nachricht über Facebook und Telegramm: Der Flug würde sicher stattfinden, und jeder, der dabei sein wollte, musste schnell handeln. „Dollar sind besser, Rubel sind auch ok ... Zahlung bei Ankunft wird nicht akzeptiert“. 2.500 Dollar pro Sitzplatz waren sicherlich nicht billig, aber in den Tagen nach Putins Rede hatten sich die Preise für Tickets nach Montenegro und in die Türkei auf 5.000 Dollar und mehr verzehnfacht.

Am Wochenende tauchten Dutzende von Männern in einem Moskauer Vorstadtcafé auf. Dort nahm Flaks ehemalige Assistentin, eine junge Frau, die im achten Monat schwanger war, das Geld der Männer entgegen und trug ihre Namen in eine Google-Tabelle ein. Um der Flugreise wenigstens einen Hauch von Legitimität zu verleihen, wies Flaks die Passagiere an, anzugeben, dass sie an einer Konferenz teilnahmen und ihre Tickets bereits Wochen zuvor gebucht hätten. Trotzdem gab es keine Garantie, dass dieser Vorwand einer Prüfung standhalten würde.

Ein „gutes Geschäft für die Menschen, für meine Geschäftspartner, für Freunde“

„Ich hatte keine Zeit darüber nachzudenken, ob es das Falsche ist, ob es ein Protest ist oder nicht“, sagt er über die Rettungsaktion. Es sollte einfach ein „gutes Geschäft für die Menschen, für meine Geschäftspartner, für Freunde“ sein.

Am Montagnachmittag hob das Flugzeug – unter dem biblischen Decknamen „Arche“ – zu einem dreistündigen Flug nach Moskau ab. Es landete schließlich in Wnukowo, auf einem Flugplatz, den Stalin einst mit Hilfe von Gulag-Arbeitern errichten hat lassen und der nach dem Zweiten Weltkrieg für zivile Zwecke diente.

Während die Piloten auf die Genehmigung ihres Flugplans warteten, machten sich etwa fünfzig Männer und eine Handvoll Frauen auf den Weg zur Abflughalle und durchliefen den Spießrutenlauf der Grenzkontrolle. Denn die Behörden prüften die Reisenden mit der Anweisung, die Wehrpflichtigen an der Flucht zu hindern. „Alle waren sehr nervös und überlegten, wie sie mögliche Fragen beantworten könnten“, sagt der Passagier und Fotograf Mikhail Kort.

Russlands „allsehende Augen“ und „allhörende Ohren“ hinter sich lassen

Sie warteten nervös, das Flugzeug hatte bereits eine dreißigminütige Verspätung, und stellten sich im Terminal einander leise vor, bevor sie an Bord gingen. Als das Flugzeug endlich abhob, rezitierte ein Mann Zeilen aus einem Gedicht von Michail Lermontow, es handelt davon, die „allsehende Augen“ und „allhörende Ohren“ hinter sich zu lassen.

Die Flugbegleiter servierten Wein mit Hühnchen oder Rindfleisch, und dann, einige Stunden nach Mitternacht, näherte sich das Flugzeug Baku und senkte sich über dem dunklen Kaspischen Meer, während die Promenade der Stadt in der Ferne funkelte. Beim Laden des Flugzeugs brandete Beifall auf. Ein Cybersicherheitsexperte wandte sich von Erleichterung, Aufregung und einer nicht geringen Portion Traurigkeit gezeichnet an seinen Platznachbarn und sagte einfach: „Yeah“.

Baku in Aserbaidschan © Tako Robakidze

Am nächsten Tag wiederholte Flaks die Rettungsaktion. Als die beiden Flüge nach schlaflosen Nächten und wilden Vorbereitungen endlich landeten, war Flake vollkommen erschöpft. Monate zuvor hatten er und sein aserbaidschanisch-amerikanischer Geschäftspartner Araz Mamet einen Coworking Space in Baku eröffnet. Das relativ stabile Geschäftsumfeld, der Zugang zu internationalen Bankgeschäften und die viel wärmeren Winter hatten die beiden angelockt.

„Russland verliert nicht auf dem Schlachtfeld. Russland verliert an der Flughäfen und Grenzen“

Die meisten Passagiere nahmen sein Angebot für eine Unterkunft und einen Schreibtisch an, er nennt es mittlerweile sein „Relocation Startup“. So verbrachten Flaks und sein Team ihre Tage damit, Dutzende von leeren Wohnungen zu reinigen und einzurichten, bevor sie die Passagiere am Flughafen in Empfang nahmen. Mamet berichtet, er habe auf Telegramme 600 weitere Anfragen von potenziellen Auswanderern erhalten. Aber er und Flaks finden, dass sie ihre Energie auf diejenigen konzentrieren müssen, die bereits angekommen sind.

Die meisten Passagiere auf den beiden Flügen arbeiten in der IT, aber auch ein Rabbiner, ein Opernsänger, eine Synchronsprecherin, ein Kameramann und ein Friseur waren unter den Passagieren. Sogar ein leitender Angestellter des St. Petersburger Mariinsky-Theaters flog mit. Er hatte sich geweigert, eine Erklärung zur Unterstützung Putins zu unterzeichnen.

Der Kreml veröffentlicht keine Daten darüber, wie viele Menschen aus dem Land geflohen sind, aber die Behörden in Kasachstan und Georgien geben an, dass seit Putins Mobilisierungsrede mindestens 300.000 Menschen aus Russland angekommen sind. Zusätzlich haben Zehntausende das Land in den sieben Monaten zuvor verlassen. „Russland verliert nicht auf dem Schlachtfeld“, sagt Mamet, „Russland verliert an den Flughäfen und Grenzen“.

Diese Menschen verfügen in der Regel weder über den Reichtum noch das prahlerische Auftreten der Oligarchen an der Spitze der russischen Wirtschaft, aber ihr Verlust wird sich mit Sicherheit bemerkbar machen. Sie gehören zu den ehrgeizigsten und talentiertesten jungen Fachkräften des Landes: Softwareingenieure, Bänker, Wissenschaftler, Designer. Während der Pandemie haben sich viele von ihnen an die Arbeit im Ausland gewöhnt, so dass sie einfach einen Laptop zusammen mit ihren T-Shirts und ihrer Unterwäsche einpacken und ihre Karriere an einem neuen Ort fortsetzen konnten.

„Dass die klügsten Köpfe Russland verlassen und ihre Talente in anderen Ländern einsetzen“, sagt James Nixey, Direktor des Russland-Eurasien-Programms der Londoner Denkfabrik Chatham House, „wird für Russland langfristig katastrophale Auswirkungen haben“.

Diese Unternehmer und mittleren Führungskräfte bauen russische Geschäftszentren im Kaukasus und in Zentralasien auf – Orte, die lange unter Moskaus Obhut standen und in der postsowjetischen Ära als „das nahe Ausland“ bekannt wurden. Heute sind die Länder weitgehend unabhängig und sind zu einem sicheren Hafen vor den imperialen Ambitionen Russlands geworden. Russen können in der Regel ohne Visum oder größere Schwierigkeiten einreisen – ein wichtiger Aspekt angesichts der verschärften Einreisebestimmungen der Europäischen Union. Außerdem ist dort ihre Muttersprache Russisch nach wie vor so etwas wie eine Lingua franca.

Viele der Neuankömmlinge haben Unternehmen mitgebracht oder gründen

Die Neuankömmlinge sind, ähnlich wie vor einem Jahrhundert, als die Neuankömmlinge vor dem Roten Terror der Bolschewiken flohen, eine politische Last und ein wirtschaftliches Potenzial für die Nachbarländer. Die Geflüchteten können leicht zum Auslöser diplomatischer Spannungen mit dem Kreml werden, aber sie bieten auch Zugang zu frischem Kapital und verfügen über Branchenerfahrung und Fähigkeiten, die das Wachstum fördern. Viele der Neuankömmlinge haben Unternehmen mitgebracht oder gründen neue. Allein in Flaks Co-Working Space haben sich bereits zehn Start-ups gegründet.

Im Gegensatz zu einigen seiner Nachbarn ermutigt Aserbaidschan Russen nicht ausdrücklich zur Auswanderung, eine neutrale Haltung, die es russischen Geschäftsleuten leichter machen könnte, in ihre Heimat zurückzukehren. Zu denjenigen, die sich diese Tür offenhalten wollen, gehört auch Artem, ein Manager eines großen russischen Technologieunternehmens, der seinen vollen Namen nicht preisgeben möchte. Er ist mit dem Nachtzug von St. Petersburg nach Moskau gefahren und in den zweiten Flug von Flaks nach Baku gestiegen. Trotzdem ist er nicht bereit, die Verbindung zu seinem Heimatland komplett abzubrechen. Seine Familie ist noch in Russland, und er hat erst gerade die kostspielige Renovierung seiner Wohnung abgeschlossen, die er nur ungern aufgibt. Daher ist es nur logisch, dass er weiterhin aus der Ferne für seinen Arbeitgeber arbeiten will.

„Ich und meine Kollegen lieben unser Unternehmen“, sagt er bei einem Burger in einem Brunch-Lokal in der Innenstadt von Baku. „Wir lieben das, was wir bauen, und wir hoffen, dass wir weiter an unseren Produkten arbeiten können und vielleicht eines Tages zurückkommen werden“.

Der russische Software-Ingenieur Nikita Shembel in Baku, Aserbaidschan © Tako Robakidze

Neben Artem im Café sitzt Nikita Shembel, ein SoftwareIngenieur in den 30ern, der von der Idee, nach Russland zurückzukehren, wenig begeistert ist. Er hat eine Frau, die noch in Moskau lebt und ihre Tage damit verbringt, nach einer Bleibe für die beiden zu suchen, und eine ältere Mutter, die sich von einer Krebserkrankung erholt. Als seine Frau ihn zum ersten Flugzeug brachte, wurde Shembel melancholisch, dann spürte er einen Anflug von Wut.

„Ich habe ein paar Tränen vergossen, weil ich dachte: Was zum Teufel...? Wie, was ist der Grund? Warum muss ich meine Heimatstadt verlassen?“, sagt er. Derzeit hilft er anderen Emigranten bei verschiedenen IT-Projekten, während er über eine völlig neue Karriere nachdenkt: Schmuckdesign, sagt er, oder vielleicht Musik.

Flaks nennt seinen Coworking Space New Zeon, eine Anspielung sowohl auf die biblische Hauptstadt König Davids als auch auf die letzte überlebende menschliche Stadt in den Matrix-Filmen. Es befindet sich in einem sandsteinfarbenen Wohnblock in einem Viertel von Baku namens Athletes Village. Die Siedlung liegt am Rande einer stark befahrenen Autobahn und beherbergte Tausende von Teilnehmern der Europäischen Spielen 2015 und den Islamischen Solidaritätsspielen 2017, seitdem stand sie aber weitgehend leer.

Eine Marmortreppe hinauf und vorbei an einer Reihe von Sportplakaten, die mit verschiedenen Nationalflaggen geschmückt sind, sitzen ein paar Dutzend Menschen an Laptops. Kabel baumeln von der Decke, Gespräche werden gedämpft, Jeans sind zerrissen, T-Shirts zerknittert. In der Speisekammer stehen Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Teekannen und eine halbvolle Flasche lokalen Rotweins. Ein Mann in Turnschuhen, Shorts und einem Haarknoten macht es sich auf einem roten Sitzsack bequem. Ein paar andere sitzen auf einer kleinen Terrasse und ziehen tief an ihren aufgerollten Zigaretten.

Araz Mamet in dem von ihm und Ilya Flaks gegründeten Coworking Space in Baku © Tako Robakidze

Flaks hat ein dickes Gesicht und einen dunklen Bart und trägt einen engen Rollkragenpullover, darauf ist das Bild eines Computerservers zu sehen. Er erklärt, dass er seine Karriere als Teenager mit der Programmierung von Computerspielen in der russischen Region Tatarstan begonnen hat. Sein persönliches Verhältnis zum Staat spiegelt das vieler Unternehmer seiner Generation wider: dem anfänglichen Optimismus folgte Skepsis und Bestürzung.

Für sein Aufbaustudium an einer Elite-Wirtschaftsuniversität in Moskau erhielt er staatliche Unterstützung, doch schon bald begann er sich an der Kontrolle durch den Kreml zu stören. Jetzt verbringt er jeden Tag Zeit damit, Gleichaltrige in Russland davon zu überzeugen, sich dem Exodus anzuschließen. „Alle haben von Ilja Flaks gehört, der eine Geschäftsreise von Moskau nach Aserbaidschan unternimmt, und sagen: „Was du machst, ist“ – er sucht nach dem passenden Wort auf Englisch- „magisch“.

Vom Krieg gebeutelt

Zu seinen Kunden im New Zeon gehört Miron Shakira, ein grauhaariger Mann mit einem leichten Hinken aufgrund einer kürzlichen Fußballverletzung. Er wohnt im siebten Stock des Gebäudes, er wurde in der Donbass-Region in der Ostukraine geboren und war 18, als sich die Sowjetunion auflöste. Er arbeitete lange im boomenden russischen Immobiliensektor und kaufte sich die russische Staatsbürgerschaft, die er nun wieder abgeben möchte.

Wie so viele andere Familien ist auch seine Familie durch den Krieg zerrissen. Seine Frau Oksana ist Russin, seine Kinder sind in Russland geboren, seine Schwester ist russische Staatsbürgerin und unterstützt die Invasion, und die Cousins seiner Frau wurden schnell an die Front verfrachtet, nachdem sie sich freiwillig für Putins Armee gemeldet hatten. Oksana schenkt Kräutertee ein und füllt spätabends Teller mit Datteln und Nüssen. Sie sagt, sie habe bereitwillig zugestimmt, ihre Heimat zu verlassen, doch die Tränen kullern, wenn sie an ihre achtzigjährige Großmutter denkt.

„Diese Länder, diese Länder“, sagt er und klopft auf den Tisch, „geschlossen, geschlossen, geschlossen, geschlossen“

Für Shakira war die Annexion der Krim im Jahr 2014 Anlass genug, seine Geschäftsinteressen aus Russland heraus zu verlagern und sich auf neue Projekte im Ausland zu konzentrieren. Nach der Invasion im Februar dachte er zunächst daran, nach Zypern oder in ein anderes EU-Land zu reisen, aber diese Länder waren für Inhaber russischer Pässe nicht zugänglich.

„Diese Länder, diese Länder“, sagt er und klopft auf den Tisch, „geschlossen, geschlossen, geschlossen, geschlossen“. Aserbaidschan hieß ihn nicht nur willkommen, sondern schuf auch eine Unterstützungsstruktur für die Neuankömmlinge ,einschließlich niedriger Steuersätze für neu registrierte Firmen wie die seine. „Die Regierung hat wirklich versucht, uns zu helfen“, sagt er.

Nach der Invasion verbrachte er Monate damit, durch den diskreten Verkauf von Häusern, Autos und Grundstücken in der Umgebung von Moskau Mittel freizumachen. Seine jahrzehntelange Erfahrung in russischen Geschäftskreisen hat ihm das nötige Rüstzeug gegeben, um große Geldbeträge leise und schnell ins Ausland zu transferieren, jetzt hat er mehrere Millionen Dollar auf Krypto-Konten geparkt. „Für Geschäfte in Russland braucht man immer etwas“, sagt er und lehnt sich über den Tisch, „etwas ... Halblegales".

Tiflis in Georgien © Tako Robakidze

„Ich fühle mich unwohl dabei“, sagt sie, „Ich kämpfe für meine Freiheit, aber dann mache ich Geschäfte mit ihnen“

Nicht überall sind die Menschen so gastfreundlich wie in Aserbaidschan. Eine Flugstunde weiter westlich, in der georgischen Hauptstadt Tiflis, fordern rote Graffiti die Russen in vulgären Ausdrücken auf, zu gehen – eine verständliche Haltung gegenüber einem Volk, dessen Armee 2008 in das Land einmarschiert ist und noch immer etwa ein Fünftel seines Territoriums besetzt hält. Seit dem Einmarsch in die Ukraine verweigern Taxifahrer Russen manchmal die Fahrt, und einige Restaurants warnen potenzielle Kunden, dass sie Putin erst als Kriegsverbrecher anerkennen müssen, bevor sie bedient werden.

Am Anfang war die antirussische Stimmung „sehr, sehr groß“, sagt Kate Gersamia, eine Weinproduzentin und Inhaberin einer Boutique für Einrichtungsgegenstände. „Jetzt beruhigt sich die Stimmung, denn ich denke, dass leider alle erkannt hat, dass sie davon profitieren können“. Der Umsatz ihres Ladens ist dank der Neuankömmlinge aus Russland sprunghaft angestiegen, und ihr Wein findet in Moskau großen Anklang, da es viel schwieriger geworden ist, an Weine aus Italien und Frankreich zu kommen. „Ich fühle mich unwohl dabei“, sagt sie, „Ich kämpfe für meine Freiheit, aber dann mache ich Geschäfte mit ihnen“.

Gersamia in ihrem Geschäft in Tiflis © Tako Robakidze

Auf den von Bäumen gesäumten Boulevards von Tiflis wimmelt es von Einkäufern, und eine russische Familie - Großeltern, Eltern und eine Tochter im Teenageralter, alle mit blondem Haar und blassen, kantigen Gesichtern - veranlasst einen Einheimischen zu der Bemerkung: „Schauen Sie, acht von zehn Menschen, die an Ihnen vorbeigehen, sind Russen“.

In einem Viertel mit gepflasterten Straßen, bröckelnden Bürgersteigen und Backsteinhäusern mit weinumrankten Terrassen zieren ukrainische Flaggen verschiedene Fassaden, und eine Frau trägt ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift „Unterstützt eure Freunde“. Der Barista in einem kleinen Café sagt, der Laden sei oft voll mit Russen, aber an diesem Tag „sind es viele“, antwortet er, „zum Glück nicht alle“.

Anton Sazansky scheint solche Gefühle nicht zu kennen, als er sich in einem der traditionellen Badehäuser von Tiflis in ein kühles Becken setzt. Der 39-jährige gebürtige St. Petersburger hat in Großbritannien studiert, bei Deloitte und KPMG gearbeitet und schließlich einen Job in der Rohstoffabteilung der VTB Bank gefunden. Die VTB, die sich mehrheitlich im Besitz des russischen Staates befindet und für etwa ein Fünftel des Bankvermögens des Landes verantwortlich ist, wurde nach der Invasion von Washington mit drakonischen Sanktionen belegt.

„Die Leute begannen zu verstehen, dass das Geschäft zusammenbricht“, sagt er, während er nach seinem Dampfbad, dem Peeling und der Dusche an einem Hibiskustee nippt.

Der eiserne Vorhang wird zugezogen

Als leitende Angestellte, gegen die persönliche Sanktionen verhängt wurden, mit Privatjets zu fliehen begannen, erkannte Sazansky, dass es an der Zeit war, weiterzuziehen. Er fand einen Job bei einem kleinen Maklerunternehmen, das weiterhin erfolgreich war. Doch im letzten Sommer sprach sein Vater, der in der Sowjetunion aufgewachsen war, eine deutliche Warnung aus. „Der eiserne Vorhang zieht sich zu“, sagte der ältere Mann. „Wenn du jetzt nicht abhaust, wirst du es für den Rest deines Lebens bereuen.“ Sazansky erwirkte die Genehmigung seines Chefs, aus der Ferne zu arbeiten, und kurz nach Putins Ankündigung der Einberufung packte er seine Sachen und machte sich auf den Weg. Unter Einbehaltung seiner Schadenskaution von 1.500 Dollar fuhr er mehrere hundert Meilen zurück ins Dorf seiner Mutter und verkaufte dann sein Auto.

Er fand ein billiges Inlandsflugticket nach Sotschi, eine Stadt, die Putin mit den Olympischen Winterspielen 2014 auf die Landkarte gebracht hatte, und nahm dann einen Flug für 2.000 Dollar in die armenische Hauptstadt Eriwan.

„Das war der teuerste und schlimmste Flug meines Lebens“

„Ich wusste, dass ich vielleicht nicht zurückkehren würde“, sagt Sazansky. „Ich sehe nicht, dass sich das in naher Zukunft ändern wird“. Bei der Passkontrolle entschied er sich für eine weibliche Beamtin – weil „er wusste, dass er charmant sein konnte“ – und schaffte es schließlich bis zum Abfluggate, wo Dutzende anderer Passagiere warteten.

Nach drei Stunden Verspätung ging er endlich an Bord, wurde dann aber weitere vier Stunden auf dem Rollfeld festgehalten. „Das war der teuerste und schlimmste Flug meines Lebens“, sagt er. In Eriwan waren die Hotels fast ausgebucht, aber er fand ein Zimmer für eine Nacht und flog dann weiter nach Tiflis. Als er beim Mittagessen auf der Terrasse eines nahe gelegenen Restaurants von seinem Tee zum ersten von mehreren Gläsern Weißwein übergeht, gibt er zu, dass er keine klaren Pläne hat.

Der georgischen Regierung zufolge hat sich der Zustrom aus Russland nach der Mobilisierungsankündigung stabilisiert. Eka Sepashvili, die den wirtschaftspolitischen Ausschuss im Parlament mit leitet, sagt, der Konflikt in der Ukraine habe Georgien gezwungen, seine Exportmärkte anzupassen, aber das Land habe auch von der erweiterten Nutzung seiner Straßen für den Transit profitiert.

„Ausländische Direktinvestitionen haben drastisch zugenommen“, sagt sie. Nach Angaben des georgischen Statistikamtes wurden in den zwei Jahren vor dem Einmarsch Russlands jeden Monat durchschnittlich 3.800 neue Unternehmen registriert. Im März waren es mehr als 9.000, und seitdem sind es im Durchschnitt mehr als 7.000 pro Monat.

Der Informatiker Vlad Lukoshkin in seiner Wohnung in Tiflis, die er mit drei anderen russischen Auswanderern teilt © Tako Robakidze

„Es ist schwer zu unterscheiden, ob man in Moskau oder Tiflis ist“

Im historischen Zentrum von Tiflis feiern vier neu angekommene russische Wissenschaftler einen Geburtstag mit schmackhaften georgischen Gerichten wie gegrilltem Lamm und einem delikaten Aubergineneintopf namens Ajapsandali. Sie haben gerade einen Mietvertrag für eine Wohngemeinschaft unterschrieben, und während drei von ihnen bei ihren Arbeitgebern in der Heimat bleiben werden, plant der vierte, Wladislaw Lukoschkin, eine Anstellung bei einem lokalen Unternehmen zu suchen. „Sie können sicher sein, dass es kein russisches Unternehmen sein wird", sagt er.

Sein Freund Vladislav Romanovskii, ein 27-jähriger Mathematiker, der kurz vor dem Abschluss seiner Doktorarbeit an der Universität St. Petersburg steht, sagt, dass 90 % der Mitarbeiter seiner Laborgruppe Russland bereits verlassen haben und „dass es angesichts der vielen Russen in der örtlichen U-Bahn schwer ist, zu unterscheiden, ob man in Moskau oder Tiflis ist“.

Um Georgien zu erreichen, sind die beiden im Dunkeln 20 Meilen gelaufen und haben dabei mehrere Tunnel durchquert, die mit Abgasen von Autos gefüllt waren, die auf den Grenzübertritt warteten. „Eine der schlimmsten“ Wanderungen überhaupt, sagt Romanovskii. Was war noch schlimmer? „Die Begegnung mit einem Bären“.

Roman Abdurakhimov in seinem neuen Büro in Baku © Tako Robakidze

Zurück in Baku, öffnet und schließt Roman Abdurakhimov nur wenige Tage nach seiner Ankunft in der Stadt schnell die Tür zu seinem neuen Büro. Er trägt ein blau-weiß gemustertes Polohemd über einem leichten Bauch, brüht sich einen Tee auf und setzt sich dann, während hinter ihm das Sonnenlicht durch ein Fenster hereinströmt und der Verkehr von der Straße unter ihm herauf dröhnt. Er beginnt eine Tirade über die Probleme seines Unternehmens, einer Firma, die Partyzubehör vermietet.

Er hatte von Moskau über Sotschi bis nach Jekaterinburg expandiert und in einem guten Jahr einen Umsatz von mehr als 1 Million Dollar erzielt, aber Covid-19 hat das Geschäft zunichte gemacht. Die Umsätze hatten gerade begonnen, sich zu erholen, sagt er, als die Buchungen nach der Invasion in der Ukraine erneut einbrachen. „Mein Gefühl war: Scheiße, schon wieder?“, sagt er und hebt seine Stimme. „Jeden Tag rufen viele Leute an und sagen: Gebt mir Geld. Aber ich habe keins. Covid hat mein ganzes Geld dahin gerafft“.

Um sich über Wasser zu halten, baute Abdurakhimov zwei Studios in Moskau für Food-Fotografie, Podcast-Aufnahmen und Kurzvideos. Aber er suchte nach einem Ausweg und einen Ort, der nicht an den Launen der russischen Politik hängt. Also schickte er im April einen Partner los, um einen Standort in Baku auszukundschaften und im Juni hatte er bereits ein Büro über einem örtlichen Einkaufszentrum mit Lampen, Kameras und Mikrofonen ausgestattet.

Nach Putins Rede wusste er, dass er handeln musste. Am 24. September kaufte er ein 1.000-Dollar-Ticket nach Baku, ein paar Tage später verabschiedete er sich von seinen Kindern und nahm ein Taxi zum Flughafen. Das Limit von 10.000 Dollar hatte er in bar bei sich und plant, bei Bedarf über Geldtransferdienste oder Kryptowährungen auf weitere Mittel zuzugreifen. Jetzt will er sein Unternehmen in der Heimat verkaufen und sich auf sein neues Unternehmen in Baku konzentrieren.

Bislang, so sagt er, haben ihn die Einheimischen unterstützt und waren sogar bereit, ihm zu helfen. Die typische Reaktion sei, „Willkommen. Lasst uns Geschäfte machen“.

