Bereits zum siebten Mal hat die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) untersucht, welche kleineren und mittelgroßen Beratungsfirmen im Urteil von Managern mehr leisten als die Branchenriesen. Capital präsentiert in diesem Jahr zum siebten Mal die exklusive Studie der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB).

Die Studie kürt in 25 Beratungsfeldern die Hidden Champions – indem die Wissenschaftler alle zwei Jahre gezielt und systematisch die Kunden der Beratungsfirmen befragen: In welchen Branchen, welchen Disziplinen und bei welchen Faktoren sind die Spezialberater besser als die großen Universalberater wie McKinsey, die Boston Consulting Group (BCG), Bain & Company oder Roland Berger? Die neueste Untersuchung zeigt in dieser Hinsicht bemerkenswerte Ergebnisse: Wenn es ums Praktische geht, also die Umsetzung der notwendigen Änderungen, dann liegen die Boutiqueberater im Mittel klar vor den klassischen Consultingriesen.

Ebenso sind sie besser bei Kommunikations- und Teamfähigkeit. Beim Fachwissen liegen sie immerhin gleichauf. Und im Preis sind die Spezialberater laut der Umfrage deutlich günstiger als die Großen – obwohl die Mittelständler in der Regel den Anspruch formulieren, erfahrenere und spezialisiertere (und somit besser bezahlte) Experten zuden Firmen zu schicken als die bekanntere Konkurrenz.

Das sind die Hidden Champions der Berater 2020

@Christoph Siegert / 26 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Projektmanagement AdEx Partners (406 Punkte): Planung, Konzeption, Initialisierung und Umsetzung: AdEx verspricht Kunden das Managen komplexer Projekte. 37 Prozent der Kunden vergeben die Höchstnote, bei McKinsey sind es nur 22 Prozent. @Batten & Company / 26 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Marketing & Vertrieb Batten & Company (403 Punkte): Die Berater legen ihren Schwerpunkt auf digitale Transformation und nachhaltiges Wachstum. Sie gehören zum Werbenetzwerk BBDO, einem der global führenden. Batten belegt beim Preisniveau Rang drei in der Kundenumfrage. @berylls.ps2019 / 26 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Automotive Berylls Strategy Advisors (407 Punkte): Nach acht Jahren sind die Berater die führenden Experten in der Autobranche. 83 Prozent der Kunden bescheinigen ihnen hohe oder sehr hohe Kompetenz, bei McKinsey sind es zehn Prozent weniger. @CPC Unternehmensmanagement AG / 26 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Change Management CPC Unternehmensmanagement (406 Punkte): Hohe oder höchste Kompetenz bei Veränderungsprozessen bescheinigen CPC 81 Prozent; bei Kommunikations- (Platz zwei) und Umsetzungsfähigkeit (Platz drei) vorn. @D-Fine / 26 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Data & Analytics D-Fine (405 Punkte): 900 Profis aus Mathe, Informatik und Physik kümmern sich um datengetriebene Geschäfte. D-Fine ist auch auf Platz eins bei der Frage nach analytischen Fähigkeiten. @Christian Holthausen / Horn & Company / 26 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Banken & Versicherungen Horn & Company (397 Punkte): Christian Horn und seine Partner sind seit Jahren die Experten für Finanzdienstleistungen. Sie gewinnen ihre Kunden vor allem mit Beratern, die selbst viel Erfahrung in dieser Branche haben. @Horváth & Partners / 26 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Controlling & Finanzen Horváth & Partners (416 Punkte): Die Finanzexperten von Horváth kümmern sich auch international um Unternehmenssteuerung und Leistungsoptimierung. Mit 800 Mitarbeitern ist Horváth ein Großer unter den Kleinen. @Infront / 26 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Digitalisierung Infront Consulting & Management (408 Punkte): Die Hamburger Berater versprechen etablierten Unternehmen Unterstützung beim Umbau für die digitale Wirtschaft. Die Consultants gehen dabei auch schon mal selbst ins unternehmerische Risiko. @Innovative Management Partner (IMP) / 26 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Disruption Innovative Management Partner (407 Punkte): Die Berater versprechen Hilfe beim Entern neuer Geschäftsmodelle. IMP ist auch auf Rang drei bei Vordenkertum und methodischen Kenntnissen – eigentlich Domänen der großen Beratungen. @Iskander Business Partner / 26 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Innovation & Wachstum Iskander Business Partner (406 Punkte): Die Geschäftsfelder von Iskander sind Kundenbeziehungen, Digitalisierung, Produktinnovation sowie Marketing und Verkauf. Iskander ist auch der führende Berater, wenn es ums Preisniveau geht. @Kerkhoff Consulting GmbH / 26 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Einkauf & Beschaffung Kerkhoff Consulting (409 Punkte): Kerkhoff aus Düsseldorf betrachten sich als Experten für Lieferketten und beraten vor allem mittelständische Firmen aus der Industrie sowie Handel und Services – auch in Sachen Digitalisierung. @Prof. Roll & Pastuch / 26 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Marketing & Vertrieb Prof. Roll & Pastuch (409 Punkte): Die Beratung aus Osnabrück ist auf Pricing, Vertrieb und Strategie spezialisiert und schreibt sich „ausgeprägten Pragmatismus“ auf ihre Fahnen. Nicht nur bei den Kundenpreisen rechnet sie mit spitzer Feder, auch ihre eigenen Preise sind kompetitiv: Hier belegt sie Platz zwei. @quattron management consulting GmbH / 26 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Transport & Infrastruktur Quattron Management Consulting (391 Punkte): Die Frankfurter Unternehmensberatung sieht sich als interdisziplinär. Ihr Anspruch: den Kunden so zu helfen, dass sie vom beständigen Wandel digitaler Infrastruktur profitieren können. @QVARTZ / 26 Vorheriges Bild – Nächstes Bild People Centricity Qvartz (403 Punkte): Die Skandinavier sind auf Digitalthemen spezialisiert; mit Lösungen, die Mitarbeiter motivieren und mobilisieren. Sie belegen auch Rang eins bei der Kommunikations- und Rang zwei bei der Teamfähigkeit. @ROI Management Consulting AG / 26 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Engineering & Production ROI Management Consulting (398 Punkte): ROI aus München mit 150 Mitarbeitern sehen sich als Experten für Forschung und Entwicklung. Bei den Kunden liegen sie weit vorn, zudem sind sie auch Nummer eins bei der Umsetzungsfähigkeit. @Solon Management Consulting / 26 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Telekommunikation & Medien Solon Management Consulting (392 Punkte): Die Spezialisten von Solon stehen in diesem Jahr nun schon zum dritten Mal an der Spitze der Hidden-Champions-Rangliste im Segment Telekommunikation und Medien. Schon seit über 20 Jahren arbeiten die Münchner Berater für Unternehmen und Investoren auf diesem Feld. @Staufen AG / 26 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Lean Management Staufen (398 Punkte): Staufen verspricht Unternehmen effiziente Prozesse entlang ihrer Wertschöpfungskette – von Einkauf bis Vertrieb. 74 Prozent der Kunden bescheinigen ihnen hier viel oder sehr viel Kompetenz. @Sebastian Reuter, Getty Images für T.A. Cook / 26 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Asset Performance T.A. Cook (407 Punkte): Die Berliner beraten bei der Instandhaltungsorganisation und sorgen dafür, dass technische Anlagen so optimal gewartet und betreut werden, dass es die Kosten limitiert und diese nicht ausfallen. @TARGUS Management Consulting AG / 26 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Business Performance Targus Management Consulting (406 Punkte): Die Berater bieten Hilfe, wenn es darum geht, die integrierte Steuerung von Geschäftsprozessen und -ausrichtung (neu) zu organisieren. Sie sind auch Nummer zwei bei der Umsetzungsfähigkeit. @The Advisory House / 26 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Energiewirtschaft The Advisory House (397 Punkte): Die Schweizer Firma The Advisory House bezeichnet sich als die Spezialberatung für Energiethemen, rund um Märkte, Geschäftsmodelle und Regulierung. 41 Prozent der befragten Kunden attestieren ihr sehr gute Kenntnisse. Bei Deloitte, der Nummer zwei, sind es nur 25 Prozent. @The Retail Performance Company (rpc) / 26 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Retail Performance RPC (397 Punkte): The Retail Performance Company ist darauf spezialisiert, Vertriebsketten so zu verbessern, dass der Absatz steigt. 76 Prozent der Kunden goutieren das, bei Simon-Kucher sind es nur 60 Prozent. @TMG Consultants / 26 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Produzierende Industrie TMG Consultants (397 Punkte): 46 Prozent der Kunden sprechen TMG höchste industrielle Kompetenz zu – bei der Nummer zwei, McKinsey, sind es lediglich 15 Prozent. TMG ist vor allem beim Fahrzeug- und Maschinenbau stark. @Christiane Meyer / 26 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Führung & Organisation Undconsorten (416 Punkte): Die Spezialität ist die Leistungssteigerung von Organisationen. Sie führen nicht nur souverän das Organisationsranking an, sie sind auf Platz eins bei Team- und auf Platz drei bei Kommunikationsfähigkeit. @Daniel Delang / 26 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Restrukturierung Andersch (407 Punkte): Über 100 Leute – niemand in Deutschland habe so viele Restrukturierungsspezialisten wie sie, sagt Andersch. Wenn sie als Sanierer in einer Insolvenz geholt werden, hängt die Rettung oft an ihnen. @Max Brunnert / 26 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Healthcare Consus Clinicmanagement (394 Punkte): Die Berater aus Freiburg beanspruchen eine Alleinstellung unter den Consultants der Gesundheitsbranche – anders als die Großen beschäftigen sie nach eigenen Angaben mehrheitlich Ärzte. @Daniel Delang / 26 Vorheriges Bild – Nächstes Bild Transformation H&Z Unternehmensberatung (409 Punkte): Die Berater von H&Z versprechen Beratung der anderen Art: mehr Empathie, weniger Baukasten. Wenn Transformation das Ziel sei, komme es vor allem darauf an, die Leute zu gewinnen, sagen sie.

So funktioniert das Ranking:

Kandidaten: Die Beratungen werden von einem unabhängigen Expertengremium ausgewählt und von der WGMB begutachtet.

Entscheider: 765 Top-Manager deutscher Unternehmen über 500 Mio. Euro Jahresumsatz wurden zu ihren Erfahrungen befragt. 437 davon kommen aus Unternehmen mit über 1 Mrd. Euro Umsatz.

Methode: Hidden Champions qualifizieren sich durch zweierlei: Sie sind „hidden“, weil weniger als 15 Prozent der befragten Top-Manager in Großunternehmen (über 1 Mrd. Euro Umsatz) die Beratungsfirma kennen. Und sie sind Champions, weil sie eine Spezialdisziplin im Ranking anführen: In 25 Kategorien wurden Punkte vergeben – und zusätzlich eine Gesamtwertung ermittelt. Zudem untersuchte WGMB, welche neun Kernkompetenzen den Beratungen zugesprochen werden. Die Bewertung richtet sich jeweils nach einem fünfstufigen Punktesystem: Wurde den Beratern „sehr hohe“ Kompetenz zugeschrieben, erhielten sie 500 Punkte; für „hohe“ Kompetenz gab es 400; für „mittlere“ 300 – und so fort. Der daraus ermittelte Durchschnitt ergibt die abgebildete Punktewertung.

Details: Die vollständige ­Untersuchung kann bei der WGMB in Bonn angefordert werden: studien@wgmb.org

