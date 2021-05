Die größten Marken der Welt teilen sich während der Pandemie in Gewinner und Verlierer. Diese Marken haben 2020 am stärksten an Wert hinzugewonnen

Größe hat sich während der Corona-Pandemie in der Markenwelt offenbar bezahlt gemacht. Die Beratungsfirma Interbrand stellte bei ihrem alljährlichen Ranking „Best Global Brands“ fest: Insbesondere die nun drei wertvollsten Marken der Welt haben 2020 enorm zugelegt. Dabei war Wachstum mitnichten bei allen Vertretern der Top 100 der Regelfall. Laut den Analysten wurden 43 Prozent der Marken im Krisenjahr wertvoller. Im Umkehrschluss verloren aber 57 Prozent an Wert. Das waren fast doppelt so viele wie im Ranking 2019 (29 Prozent).

Diese Marken sind gewachsen

Das Ranking „Best Global Brands“ basiert unter anderem auf dem Umsatz, den Marken erzielen. Die Experten untersuchen ferner, wie stark die Marke Kaufentscheidungen beeinflusst oder wie sehr sie Kunden an sich binden kann. Die aktuelle Bestenliste basiert auf Daten aus dem Zeitraum Juni bis September 2020. Diese Marken haben laut Interbrand während der Corona-Pandemie am stärksten an Wert gewonnen.