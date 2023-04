von Capital-Redaktion Niklas Köllner ist Chef des Haushaltswarenunternehmens Wenko. Im Podcast „Alles Neu…? Aus dem Maschinenraum“ spricht er über die Suche nach neuen Ideen und die Frage, wie man sie schützt

Wer in Deutschland von Innovationen spricht, der denkt oft an Softwarefirmen, Mobilitäts-Start-ups oder Spezialisten im Maschinenbau. Doch auch in scheinbar ganz einfachen Bereichen wie der Küche oder dem Bad werden Dinge erfunden – und ein Beispiel dafür ist Wenko, ein Spezialist für Haushaltswaren, der jedes Jahr bis zu 500 neue Produkte herausbringt. „Wir machen keine Rocket Science“, sagt Geschäftsführer Niklas Köllner im Podcast „Alles Neu…? Aus dem Maschinenraum“. „Aber bei der Anmeldung von Schutzrechten liegen wir in Europa ziemlich weit vorne.“

Es geht oft um kleine Artikel wie sparsame Duschköpfe oder Haken, die ohne Bohren angebracht werden können – und auch solche Artikel werden weiterentwickelt. Köllner leitet zusammen mit seinem Bruder als Nachfolger das 1959 gegründete Familienunternehmen, das mit einem profanen, aber erstaunlich zeitgemäßen Produkt groß geworden war: Bügelbrettbezüge, die mit Metall beschichtet waren, was Zeit und Energie sparte.

Heute hat Wenko, das nicht selbst produziert, sondern seine Erfindungen von anderen Firmen fertigen lässt, vor allem zwei Probleme zu bewältigen: Wie schützt man die Rechte für die kleinen Produktentwicklungen, die vergleichsweise leicht nachgeahmt werden können? Und wie kommt man immer wieder auf neue Ideen, die sich im Haushalt vermarkten lassen? Um auf neue Produkte zu kommen, werden die Mitarbeiter ermutigt, eigene Vorschläge einzureichen. Vor allem arbeitet der Konzern mit Erfindern von außen zusammen – deren Ideen dann weiterverarbeitet werden. Die Köllner-Brüder wollen diese Produktmaschine weiterentwickeln, um so die Marke von 500 Mio. Euro Jahresumsatz zu erreichen. „Wir haben noch wahnsinnig viele Ideen“, sagt Niklas Köllner.

Der Firmenchef spricht über seinen Auftritt als „Undercover Boss“, neue Absatzkanäle bei Wenko und die Zusammenarbeit mit seinem Bruder. Im Podcast – mit Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums und Capital-Redakteur Nils Kreimeier.