von Andrea Sellmann Syrien grenzt unmittelbar an Israel. Zwischen beiden Ländern gab es zuletzt bereits Gefechte. Im Podcast „Wirtschaft Welt & Weit“ geht es um die syrischen Konfliktparteien, ihre Motive und die aktuelle Lage im Land

Seit 2011 leidet die syrische Bevölkerung unter den Kriegszuständen in ihrem Land. Was damals als Protest gegen das Assad-Regime begann, endete in einem Krieg, in dem zunehmend mehr Konfliktparteien eine Rolle spielten. In Syrien ging und geht es um die Verteidigung von Menschenrechten, um Religion, Geopolitik und um Wirtschaft. Heutzutage, mehr als zwölf Jahre nach dem Arabischen Frühling, als Millionen Menschen gegen Unterdrückung und für mehr Freiheit auf die Straße gingen, hat Baschar al-Assad in Syrien noch immer das Sagen.

Allerdings haben sich die Machtverhältnisse verändert. Die vom Iran unterstützte schiitische Hisbollah-Miliz etwa werde nicht mehr wie früher von Syrien kontrolliert, erklärt der Nahost-Experte Carsten Wieland im Podcast „Wirtschaft Welt & Weit“. Inzwischen habe die Hisbollah mit dem Iran zusammen Assad „mehr oder weniger in der Hand“, sagt Wieland, der viele Jahre Berater mehrerer UN-Sonderbeauftragter für Syrien war. „Jetzt stehen die iranischen Milizen bis genau an den Golan. Und das ist eine Bedrohung Israels“, so Wieland in der neuen Podcast-Folge.

Experten befürchten, dass sich der Krieg zwischen Israel und der Hamas auf den gesamten Nahen Osten ausweiten könnte. Auch Regine Schwab, Syrien-Expertin beim Peace Research Institute Frankfurt, sieht die Gefahr einer Eskalation. Längst gibt es Angriffe und Gegenangriffe – nicht nur von Israel, sondern auch von Seiten der USA, die aktuell mit 900 Soldaten in Syrien stationiert sind. Sie haben Luftangriffe gegen pro-iranische Milizen geflogen. Sollte es zu Todesopfern auf Seiten der Amerikaner kommen, könnte das die Situation nach Ansicht von Regine Schwab schnell verschärfen.

Welche Rolle spielt Syrien aktuell im Nahen Osten? Wie mächtig ist die Assad-Familie? Auch wenn die Politik des Assad-Regime bis heute auf große internationale Ablehnung stößt, ist Syrien seit einem halben Jahr wieder zurück in den Reihen der Arabischen Liga. Welchen Einfluss hat diese Entwicklung auf Syrien? Wird das Land die Bedingungen der Arabischen Liga erfüllen? Um dies und mehr geht es bei „Wirtschaft Welt & Weit“. In der neuen Podcast-Folge beleuchtet Host Mary Abdelaziz-Ditzow mit Carsten Wieland und Regine Schwab die Lage in Syrien ganz genau: von den unterschiedlichen Gruppierungen im Bürgerkrieg über die Rolle Russlands und der Vereinigten Staaten bis hin zu wirtschaftlichen Faktoren.

Beide Gäste kennen die arabische Welt und vor allem Syrien ganz genau und bieten daher viele Einblicke: Carsten Wieland hat als Berater mehrerer UN-Sonderbeauftrager für Syrien aktiv dabei geholfen, im Bürgerkrieg zu vermitteln. Er ist Diplomat, Autor, Berater und Fellow am Genfer Institut für Sicherheitspolitik und am Osloer Friedensforschungsinstitut. Regine Schwab hat genaue Kenntnisse über die vielen Oppositionsgruppen im syrischen Bürgerkrieg. Ihre Dissertation über das komplexe Machtgefüge wurde 2022 mit dem Christiane-Rajewsky-Preis der Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung ausgezeichnet.