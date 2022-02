von Capital-Redaktion

Die Lage in der Ukraine spitzt sich zu. Russland hat immer mehr Truppen an die Grenze verlegt. Die Sorge vor einem Einmarsch erhöht auch den Handlungsdruck auf den Westen. Das sind unsere wichtigsten Beiträge über den Konflikt

Die Sorge vor einem russischen Einmarsch wächst und versetzt auch Washington, Brüssel und Berlin in Anspannung. Schätzungen zufolge seien mittlerweile mehr als 140.000 russische Soldaten in der Grenzregion zur Ukraine stationiert. Die USA und Großbritannien halten eine diplomatische Lösung weiterhin für möglich, allerdings erhöht Russlands Verhalten den Druck auf die westlichen Regierungen. Wie der Westen in dem drohenden Konflikt noch reagieren kann, was weitere russische Aggressionen für die Ukraine bedeuten würden und wie sich die Angst vor einer weiteren Eskalation an den Kapitalmärkten bemerkbar macht, fasst Capital in einem Briefing zusammen:

Was bringt die diplomatische Offensive des Kanzlers

Aus dem zögernden Kanzler ist ein diplomatischer Aktivist geworden, der gemeinsam mit den Großen dieser Welt den Krieg verhindern will. Die entscheidende Frage: Kann er Wladimir Putin damit beeindrucken? Lesen Sie hier weiter.

Bundeskanzler Olaf Scholz (Mitte) bei einer Pressekonferenz mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (rechts) und Polens Präsident Andrzej Duda © HANNIBAL HANSCHKE/POOL/AFP via Getty Images

Ukraine – Reise durch ein ausgezehrtes Land

Rund 700 Kilometer lang ist die ukrainische Südküste. Wer ihr entlang durch das Land fährt, sieht Zerstörung, leerstehende Gebäude und Arbeitslosigkeit. Ein Reise durch das Land, zeigt aber auch, wie kostspielig eine Ivasion für Russland wäre. Lesen Sie hier weiter. (Capital+)



Schon kleinere russische Angriffe könnte für die ukrainische Wirtschaft verheerende Folgen haben © Christopher Occhicone/Bloomberg

Nord Stream 2: Putins Trumpf im Kampf gegen den Westen

Mit seinem Erdgas will Russlands Präsident Wladimir Putin Staaten gefügig machen. Kann Deutschland den Spieß umdrehen, fragt Capital-Kolumnist Bernd Ziesemer in seiner Analyse. Lesen Sie hier weiter.

Die Baustelle eines Abschnitts der Nord Stream 2-Erdgaspipeline in der Nähe von Kingisepp, Region Leningrad © IMAGO / ITAR-TASS

Folgen für die Aktienmärkte

Die Angst vor einem Krieg in der Ukraine hat am Montag die Börse erschüttert: Die Aktienkurse stürzten weltweit ab. Dagegen schnellte der Gaspreis nach oben. Abigail Moses hat sich die Entwicklung an den Märkten genauer angesehen. Lesen Sie hier weiter.

Die Kurse an den Börsen wie hier in Tokio sind eingebrochen © IMAGO / AFLO

Diskussion über Sanktionen

Ist der Ausschluss aus dem Swift-Zahlungsverbund die nukleare Option im Arsenal der Wirtschaftssanktionen des Westens gegen Russland? Nein, sagt Jonathan Guthrie. Es gibt andere Wege die Moskau empfindlicher treffen würden, meint Jonathan Guthrie. Lesen Sie hier weiter.