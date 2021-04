Spätestens Ende Juni will Suse an die Börse gehen. Der Anbieter von Open-Source-Software will Aktien in Höhe von 500 Mio. Euro ausgeben – und könnte damit der nächste milliardenschweren IPO in Frankfurt werden. Das Wichtigste zum geplanten Börsengang

Nach den IPOs von Auto1 und der Vodafone-Tochter Vantage Towers strebt schon das nächste deutsche Schwergewicht an die Börse. Noch im zweiten Quartal plant der deutsche Linux-Software-Anbieter Suse seinen Start auf dem Frankfurter Börsenparkett. Schon seit Ende 2020 kursierten entsprechende Gerüchte, am Montag bestätigte das Nürnberger Unternehmen schließlich den Schritt. Insgesamt will Suse Akien im Wert von 500 Mio. Dollar ausgeben.

Wie funktioniert das Geschäft von Suse?

Suse wurde 1992 gegründet. Heute zählt das Unternehmen mit seinen 1.900 Mitarbeitern zu den Marktführern bei Open-Source-Software. Dabei konzentriert sich Suse – der Name ist eine Abkürzung für Software und System-Entwicklung – vor allem auf das Angebot von Linux-Betriebssystemen, Container-Management und Edge-Software. Diese Dienste findet man beispielsweise in den Betriebssystemen von Autos. Mehr als die Hälfte der 500 umsatzstärksten Unternehmen weltweit setzt nach eigenen Angaben auf Suses Linux-Betriebssystem. Vor zwei Jahren hatte der Private-Equity-Investor EQT das Open-Source-Unternehmen für 2,5 Mrd. Euro gekauft. Im Dezember 2020 hat Suse das US-Open-Source-Unternehmen Rancher Labs übernommen, das vor allem auf Container-Management – und damit die leichtere Verarbeitung von Daten in der Cloud – spezialisiert ist.

Wie hat sich Suse wirtschaftlich entwickelt?

Für die Geschäftszahlen des Nürnberger Software-Anbieters gibt es in den letzten Jahren nur eine Richtung: nach oben. Laut eigenen Angaben wächst das Unternehmen mittlerweile seit 16 Quartalen in Folge. Zuletzt lag der Umsatz im ersten Quartal 2021 bei 134 Mio. Euro– ein Anstieg um 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert. Auch im Coronajahr baute Suse seinen Kundenstamm weiter aus. Laut eigenen Angaben ist die Auftragsrate in allen Bereichen zweistellig gewachsen. Für das Geschäftsjahr 2019/2020 verzeichnet Suse damit ein Umsatzwachstum von 17 Prozent – das entspricht 503 Mio. Dollar. Die operative Umsatzrendite (Ebdita-Marge) für das vergangene Geschäftsjahr liegt bei 40 Prozent.

Wer führt die Geschäfte bei Suse?

Seit Mitte 2019 ist die ehemalige SAP-COO Melissa Di Donato CEO bei Suse. Unter ihrer Führung hat das Unternehmen sein Geschäftsmodell weiter ausgebaut. Eine Karriere im IT-Sektor hatte Di Donato bei ihren frühen Karriereplänen nicht vorgesehen. Eigentlich wollte die 47-Jährige Amerikanerin mit italienischen Wurzeln, US-Botschafterin in Russland werden, studierte Politikwissenschaften am New Yorker Manhattanville College und Russisch und internationaler Wirtschaft an der American University in Washington. Ein Tipp ihres Dekans brachte ihr schließlich die Tech-Branche näher – und schließlich lernte Di Dinato Coden. Vor ihrer Zeit als COO und Chief Revenue Officer bei SAP arbeitete sie bereits bei IT-Riesen wie IBM, Oracle und Salesforce. Mit dem IPO dürfte sie die erste Frau in Deutschland werden, die einen Milliardenkonzern an die Börse bringt.

Was bedeutet der Börsengang für Suse?

Der IPO soll das Wachstum weiter vorantreiben. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge strebt Suse damit eine Bewertung zwischen 7 und 8 Mrd. Euro an. Suse will den Schritt außerdem nutzen, um mit dem Erlös die eigenen Schulden abzubauen und ein Beteiligungsprogramm für Mitarbeiter aufzusetzen. Ziel ist es, die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Kerngewinn auf das 3,25-fache zu senken. Eine konkrete Zahl über die aktuelle Verschuldung ist nicht bekannt. „Der geplante Börsengang gibt uns die strategische und finanzielle Flexibilität, mit der wir unsere langfristige Unabhängigkeit sichern können“, heißt es dazu von Suse-CEO Melissa Di Donato in der Mitteilung zum IPO. Organisiert wird der Verkauf von den Investmentbanken Bank of America und Morgan Stanley. Zwar gibt EQT Anteile im Zuge des Börsengangs ab. Die Private-Equity-Firma will allerdings weiterhin der größte Anteilseigner bleiben. Man werde Suse auch zukünftig als größter Aktionär zur Seite stehen und sei von den langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten des Unternehmens überzeugt, wird EQT-Partner Johannes Reichel zitiert.

Wer ist die Konkurrenz von Suse?

Mit seiner Ausrichtung kann Suse angesichts der wachsenden Bedeutung von Big Data, Cloud-Anwendungen und dem Internet of Things auch weiterhin einer steigenden Nachfrage an Linux-Betriebssystemen und dem Einsatz von Containern rechnen. Laut EQT könnte der Markt in den nächsten drei Jahren um 17 Prozent auf ein Volumen von 34 Mrd. Dollar wachsen. Neben Suse dürfte das aber auch das Geschäft seines größten Konkurrenten antreiben: US-Open-Source-Anbieter Red Hat, der in 2018 von IBM übernommen wurde und ein eigenes Linux-Betriebssystem vertreibt. Auch Red Hat verzeichnet für das Coronajahr ein Umsatzwachstum von 18 Prozent und setzt diesen Kurs auch im ersten Quartal in 2021 fort. Anders als Suse hat der US-Software-Anbieter seinen IPO schon hinter, wurde aber nach der Übernahme durch IBM nach 20 Jahren von der Börse genommen. IBM hatte Red Hat damals für einen Wert von 34 Mrd. US-Dollar gekauft.

