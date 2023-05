von Marina Zapf Die Bundesregierung macht einen Anlauf beim Onlinezugangsgesetz, um die Digitalisierung der Verwaltung voranzutreiben. Außerdem soll ein Bürgerkonto dafür sorgen, dass staatliche Hilfen direkt überwiesen werden können. Hält das Gesetz seine Versprechungen?

Ob Klima- und Anti-Teuerungsgutscheine in Österreich, Energieschecks zur Linderung hoher Stromkosten in Frankreich oder Sozial-Bonus-Zuschüsse zu Heizkosten in Italien. Die Energiepreiskrise im Fahrwasser des Ukrainekriegs hat vor Augen geführt, was andere europäische Nachbarn schon lange können, Deutschland aber bislang unmöglich war: Haushalte mit direkten und gezielten Transfers entlasten.

Bei keiner der vorhandenen Transferstellen – nicht bei Finanzämtern, Familienkassen oder Krankenkassen – sind sämtliche Einwohner erfasst. Nirgendwo werden Bankverbindung, Einkommensdaten oder auch nur Adressen zentral gespeichert. Die Verknüpfung der verstreuten Informationen scheiterte stets am politischen Willen, an rechtlichen Hürden und der mangelhaften Digitalisierung der deutschen Verwaltung.

Wenn die Bundesregierung nun einen zweiten zentralen Anlauf macht, deutsche Amtsstuben zu digitalisieren, kann ein direkter Effekt daraus auch sein, diesen Weg künftig zu öffnen. Mit einem digitalen Bürgerkonto können sich nach dem jetzt im Kabinett beschlossenen Onlinezugangsgesetz 2.0 (OZG 2.0) alle Bürger online identifizieren. Dadurch erhält der Staat die Möglichkeit, finanzielle Hilfen direkt an die Betroffenen zu transferieren – womöglich auch bald das von den Grünen in der Ampel-Koalition propagierte „Klimageld“.

Die Bundesregierung hat sich jedenfalls entschlossen, den Behörden von Bund, Ländern und Gemeinden eine einheitliche Bund-ID für ihre digitalen Dienste aufzuzwingen. Eine Art Großversuch führten die rund 3,5 Millionen Studentinnen und Studenten durch, die mangels zentraler Registrierung nicht an die versprochenen Energieentlastungen kamen. Die Anträge für die Auszahlung von 200 Euro pro Person erfolgen über die eigens eingerichtete Plattform Einmalzahlung200.de, mithilfe der Bund-ID – die es schon gab, nur mangels breiter Anwendungsoptionen führte sie ein Dasein quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Das soll sich ändern. Deutschlandweit kann die ID privaten Nutzern über das Bürgerkonto die Pforten zur digitalen Verlängerung des Personalausweises oder der An- und Ummeldung eines Kraftfahrzeugs aufstoßen. Nur zwei von 15 Dienstleistungen, die laut Innenministerin Nancy Faeser spätestens 2024 bundesweit angeboten werden sollen. Diese – und über 500 andere Services – waren schon Digitalisierungsziel des Onlinezugangsgesetzes vor fünf Jahren. Doch Bund, Länder und Kommunen verhedderten sich im Zuständigkeitschaos, wetteiferten darum, wer Standards setzen darf. Einwände von Datenschützern verlangsamten die Reform zusätzlich.

Zentrales Portal

Das OZG 2.0 ergänzt nun das erste Gesetz und soll die Umsetzung vor allem über das zentrale Portal beschleunigen: ein digitales Postfach, über das die Bürger mit der Verwaltung kommunizieren, bei Fachbehörden Anlagen einreichen oder Bescheide empfangen können. Das Elster-Zertifikat, das für die elektronische Steuererklärung entwickelt wurde, sollte ebenso wie die elfstellige Steuer-ID auch einmal eine zentrale Rolle spielen. Sie ist aber nur zur Identifikation für einige Anträge nutzbar, etwa für die Energiepreispauschale.

Was sonst noch wichtig ist, fasst Capital hier zusammen: