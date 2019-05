Huawei in Deutschland

Huawei ist seit 2001 in Deutschland aktiv (hier Huawei-Werbung an der eingerüsteten Berliner Gedächtniskirche). An 18 Standorten werden mehr als 2200 Mitarbeiter beschäftigt. „Damit ist Huawei das größte chinesische Unternehmen in Deutschland“, teilt der Konzern mit. Zu den Kunden gehört nach eigenen Angaben unter anderem die Deutsche Telekom. Die 5G-Testumgebung in München werde vom Freistaat Bayern unterstützt.