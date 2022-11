In diesem Jahr hat die deutsche Wirtschaft das Vor-Corona-Niveau erstmals wieder überschritten. Der russische Angriffskrieg hat das Wachstum allerdings massiv beeinträchtigt, so dass die Wirtschaft schon im zweiten Halbjahr nicht mehr wachsen wird.

Die Verbraucherpreisinflation liegt über das Gesamtjahr 2022 betrachtet bei 10,4 Prozent – und wird auch im kommenden Jahr hoch bleiben: Die Sachverständigen rechnen hier mit 7,4 Prozent. Dieser Wert dürfte allerdings in den Anfangsmonaten höher liegen als am Jahresende, erklärte Monika Schnitzer. „Wir nehmen an, dass die Inflation im kommenden Jahr allmählich abnimmt.“