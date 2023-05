von Lutz Meier In den 1970er-Jahren rühmten Wolfsburger Manager die Volkswagen-Rinderfarm im Urwald Brasiliens als Entwicklungsprojekt. Sie hatten sie der Militärdiktatur zuliebe geschaffen, Zwangsarbeit war Alltag

Am Anfang stand eine so gigantische Naturzerstörung, dass sie vom Weltraum zu sehen war: Satellitenbilder der NASA zeigten 1975 eine riesige Fläche brasilianischen Regenwald, die in Flammen stand. Nutznießer des Vernichtungswerks war VW. Der deutsche Konzern aber wollte im Urwald keine Autos bauen – sondern Vieh züchten. VW errichtete hier eine gigantische Rinderfarm. „Die Welt braucht nicht nur Autos, sondern auch Rindfleisch“, rechtfertigte Konzernchef Rudolf Leiding das Projekt.