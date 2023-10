von Andreas Hoffmann In nur einem Jahr hat es Elon Musk geschafft, Twitter/X fast zu ruinieren – nicht nur an der Börse, sondern vor allem in puncto Glaubwürdigkeit und Renommee

Na, twittern Sie noch? Pardon, Twitter heißt ja seit einiger Zeit X. Also „xxx“ sie noch? Klingt komisch, oder? So nach auslöschen, wobei…, wer sich anschaut, was Elon Musk mit dem Kurznachrichtendienst so treibt, muss feststellen, „auslöschen“ ist dann doch sehr zutreffend.

Der reichste Mann der Welt besitzt die Plattform seit einem Jahr, und nun? Die Nutzer fliehen, die Werbekunden auch, der Unternehmenswert verdampft, Experten schätzen ihn mittlerweile auf 10 bis 20 Prozent des Kaufpreises von 44 Mrd. Dollar.